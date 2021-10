Uzmanlar kalıcı makyaj uygulamasının tüyolarını açıkladı

Marmara Klinik Güzellik Uzmanı estetisyen Hira Dalmış, kalıcı makyaj uygulamasının detaylarını anlattı.

Son yıllarda sıklıkla rastlanan uygulamalardan biri olan kalıcı makyajın, özel ve steril bir iğne kullanılarak yapılması gerektiğini, derinin hemen altına aşılama sistemi ile içerisinde herhangi bir katkı maddesi kullanılmadan yapılmasına dikkat edilmesini vurgulayan Marmara Klinik Güzellik Uzmanı estetisyen Hira Dalmış uyarılarında bulundu. Dalmış, “Kesinlikle anti alerjik bir uygulamadır. İçerisinde herhangi bir katkı maddesi ya da koku bulunmaz. Dövmeden farklı bir işlemdir. Ciltte uzun süre kalan ve zararsız olan bu uygulama ile her ortamda ve özel günlerde vakit kaybetmeden hazır olmak mümkün. Cilt kusurları kapatıldıktan sonra, kaş ve göz için uygulamalar yapılır. Ayrıca şekil bozukluğu gibi olumsuz durumlar da varsa, giderilir. Kalıcı makyajın normal makyaja göre daha doğal bir yapısı ve görünümü vardır. Ayrıca tazeleme, ekleme ya da yenileme gibi bir sorun oluşmaz. Bu da her bakımdan tasarruf demektir. Özellikle zaman ve maddi açıdan oldukça avantajlıdır. Genelde herkes için uyumludur. Daha çok belirli bir grup tercih eder. Bunları şöyle de maddeleyebiliriz; zamanı dar olan, çalışan kişiler, giz çevresi hassas olanlar, kirpikleri seyrek ve makyaja ihtiyaç duyanlar, lens kullananlar, gözleri bozuk olan kişiler, kozmetiğe karşı alerjik bir yapısı olanlar, uzun süreli ve kalıcı makyaj isteyen kişiler, başlıca kalıcı makyaj yaptırmak isteyen kişilerdir. Kalıcı makyajın güvenli olup olmadığı merak edilir. Eğer steril bir şekilde yapılırsa, son derece güvenlidir. Ayrıca kişiye özel yapılmalıdır. Bu şekilde herhangi olumsuz bir durum oluşmaz. Ayrıca başkasından hastalık bulaşmaz. Kalıcı makyaj öncesi bazı testler yapılabilir. Böylelikle alerjik bir durum olup olmadığı ortaya çıkacaktır. Her seans için özel ve tek kullanımlık, steril eldivenler tercih edilmelidir. Uygulamadan önce bütün önlemler alınmışsa, kalıcı makyaj yaptırmanın herhangi bir sakıncası bulunmaz. Mutlaka bu konu da uzman birine ve güvenli bir yerde yapılmasını tavsiye ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.