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(Özel) Covid-19 ile grip aşısı birlikte yapılabiliyor DÜ Hastanesi Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin: "Covid-19 ile grip aşısının aynı anda yapılmasında sakınca yoktur"

İHA

(Özel) Covid-19 ile grip aşısı birlikte yapılabiliyor DÜ Hastanesi Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin: "Covid-19 ile grip aşısının aynı anda yapılmasında sakınca yoktur"

Covid19 ile grip aşısının aynı anda yapılmasında sakınca olmadığını belirten Dicle Üniversitesi (DÜ) Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, kronik hastalığı olan vatandaşların bağışıklık sistemlerinin güçlü olabilmesi açısından mutlaka grip aşısı olmaları tavsiyesinde bulundu.
DÜ Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, korona virüs aşıları ile grip aşısının yapılmasına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Kış öncesinde artan grip salgını ile birlikte vatandaşların merak ettiği Covid19 ile grip aşısının hangi aralıklarla yapılması gerektiği sorusuna yanıt veren Tekin, her iki aşının aynı anda yapılmasının hiç bir sakıncası bulunmadığını dile getirdi.

“Risk grubunda olanlar grip aşısı yapsın”
Sonbahar mevsiminde risk grubunda bulunanların korona virüs aşısı olmalarını tavsiye ettiklerini ifade eden Prof. Dr. Recep Tekin, “Sonuç itibariyle sonbahar geldi ve korona virüs pandemisi ülkemizde halen devam etmektedir. Korona virüs ile mücadele kapsamında aşı çalışmaları iyi giderken sonbahar mevsimiyle birlikte grip enfeksiyonları görülmeye başlandı. Bu süreçte Eylül ve Ekim aylarında özellikle korona virüs ile beraber grip olması tablo ve kliniği kötüleştirebiliyor. Bu yüzden bu aydan itibaren özellikle risk grubunda bulunanların grip aşısı olmalarını tavsiye ediyoruz” dedi.

“Covid19 ile grip aşısının birlikte yapılmasında sakınca yoktur”
Korona virüs ile grip aşısının aynı anda yapılmasının hiç bir sakıncası olmadığını dile getiren Prof. Dr. Tekin “İngiltere’de Bilson Üniversitesinde yapılan son çalışmada özellikle hem Biontech hem de Moderna aşısının yapmış olduğu korona virüs aşılarıyla grip aşısının birlikte yapılması bağışıklık geliştirmesi konusunda herhangi bir sakınca oluşturmadı ve ikisinin de bağışıklık sistemi oluşturduğuyla ilgili çalışma sonuçlandı. O yüzden korona virüs aşılarıyla grip aşısının aynı anda yapılmasında herhangi bir sakınca yoktur. Zaten bakıldığı zaman bu ay grip aşısı için en ideal vakit. Risk grubunda olanların diyabet, hipertansiyon, kalp hastalığı, siroz gibi risk faktöründe olanlar ve ileri yaşta olan hastaların kesinlikle grip aşılarını bu zamanda olmalarını tavsiye ediyoruz. Covid19 aşısıyla grip aşısının birlikte yapılmasında da herhangi bir sakınca yoktur” diye konuştu.

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