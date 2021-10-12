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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DÜ Hastaneleri, koklear implant kullanan çocuklara yönelik etkinlik düzenledi

İHA

DÜ Hastaneleri, koklear implant kullanan çocuklara yönelik etkinlik düzenledi

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastaneleri’nde ameliyatları başarıyla tamamlanıp koklear implant kullanmaya başlayan çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.
Diyarbakır Dicle Üniversitesi havuz başında düzenlenen etkinliğe, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Sur İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, Dicle Üniversitesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ, Dicle Üniversitesi Hastanesi hekimleri, aileler ve çocuklar katıldı. Etkinlikte konuşan Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, "Dicle Üniversitesi Hastaneleri kulak, burun boğaz olsun göz ameliyatlarıyla olsun organ naklindeki çalışmalarıyla, onkolojideki çalışmalarıyla bölgenin iyi bir üniversitesi konumunda. Daha ileri gitmesinde de tüm Diyarbakırlı paydaşlarımızın katkıları sonsuz olacaktır. Bu kısımda bugün tekrar bir arada olduğumuz için çocuklarımızın sesleri eksik olmasın ve en güzel sesleri duymalarını temenni ederim" dedi.
Dicle Üniversitesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ, Dicle Üniversitesi Hastaneleri olarak ameliyat ettikleri çocuklarla bir arada bulunup vakit geçirmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Akdağ, "Ameliyattan sonra bu sonuçları gördüğümüz için mutluyuz. Doğuştan işitme kaybı veya sonradan işitme kaybı hastalar bir anlamda toplumdan dışlanmış şekilde. Bundan sonra hayata adım atamayacak gibi bir algı var. Bu etkinlik aslında bu algının sona erdirilmesine önayak oluyor. Bu çocuklarımızı tekrar işitme aracılığıyla, işitmeyi sağlayarak hayata bağlayabiliyoruz" diye konuştu.
2010’dan bu yana 850 çocuğa işlem yapıldığını kaydeden Akdağ, "Batman’dan, Hakkari’den, Bitlis’ten, çeşitli illerimizden hastanemize gelen hastalarımız var. Biz bu hastaların koklear implant planlaması çerçevesinde önce tanımlarını koyuyoruz. Daha sonra kurulan bir komisyonumuz var. Burada da ameliyat yapılıp yapılmayacağına yönelik karar veriliyor. Ameliyattan daha sonra da rehabilitasyon ve eğitim tedavisi uyguluyoruz. Sadece ameliyatla değil, bu ameliyattan sonra çocukların belli eğitim merkezlerinde eğitime tabi tutulması lazım" şeklinde konuştu.
Ailelerden Yeter Çınar da üç çocuğunun doğuştan işitme engelli olduğunu belirterek, “Cihazlar sayesinde çocuklarımın duyması biraz daha kolaylaştı. Böyle bir etkinliğe ilk defa katılıyoruz. Çok güzel. Özellikle çocuklarım çok sevinçliler. İlk defa böyle bir etkinlikle karşılaşıyorlar. Dicle Üniversitesi Hastaneleri hocaları sayesinde çocuklarım hayata bağlandı. Konuşmaya başladılar" dedi.
Etkinlikte bando gösteriminin ve çeşitli ikramların sunulmasıyla çocuklar keyifli anlar yaşadı.

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