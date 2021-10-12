Çınarlı öğrenciler bilgievine kavuşacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Çınar ilçesinde bin öğrencinin faydalanacağı bilgievi inşa ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, eğitime destek vermek amacıyla il merkezi ve ilçelerde çalışmalarını sürdürüyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, Çınar’da öğrencilerin eğitimlerine destek vermek ve okul dışında zamanlarını daha verimli geçirmeleri amacıyla bin kişi kapasiteli bilgievi açıyor.



6 akıllı sınıf oluşturulacak

6 akıllı sınıfın oluşturulacağı Çınar Bilgievi’nde, kütüphane, akıl ve zeka, bilişim, müzik ve resim, el sanatları sınıfları ile fitness ve kuaför eğitim salonları yer alacak. Öğrencilere ücretsiz Fen Bilgisi, Matematik, Türkçe, Sosyal Bilgiler ve İngilizce derslerinin verileceği eğitim yuvasında öğrenciler, temel dersler dışında kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlerden de yararlanma imkanı bulacak. Bin 272 metrekare alanda inşa edilecek ve 4 kattan oluşacak Çınar Bilgievi’nin yapımı için 6 Ekim’de ihale yapıldı. 240 gün içinde tamamlanması gereken işin ihalesine 11 firma katıldı. Kazanan firma yasal mevzuat gereği belirlenen sürede teklifler incelendikten sonra açıklanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.