“Sosyal medyada sosyalleşen bireylerde duygusal açlık çok yaygın”

Sosyal medyada sosyalleşen bireylerde duygusal açlığın çok yaygın olduğu açıklayan sosyal medya danışmanı Fırat Ögeday, bu durumun kişiyi depresyona kadar sürükleyebileceğini kaydetti.

Özellikle pandemi süreciyle birlikte artık sosyalleşmenin tek yolunun sosyal medya mecralarına sığınmak olduğunu, sosyalleşmek için tek çareyi sosyal medyada bulmanın uzun vadede birçok zararı olabileceğini kaydeden sosyal medya danışmanı Fırat Ögeday, sosyal medya aracılığıyla sosyalleşmenin dezavantajlarını açıkladı. Ögeday, “Sosyal medyayı kötü bir mecra olarak görmek, ona önyargıyla yaklaşmak oluyor. Her konuda olduğu gibi bu mecraların da faydaları olduğu kadar zararları var. Kararınca kullanıldığında aslında sosyal medya büyük bir atılım sayılmalı. Ancak insanların da duygusal ihtiyaçları vardır ve bunları gidermenin tek yolu sosyalleşmektir. Sosyal medyada uzaktan iletişim gerçekleştiğinden dolayı, duyguları belirtmenin tek yolu söylemler ve emojiler oluyor. Binlerce yıllık evrimimiz bu gibi bir iletişim için uyarlanmadı. Sonuç olarak da sadece sosyal medya üzerinden sosyalleşen bireylerde duygusal açlığın çok yaygın olduğunu görüyoruz. Buna ek olarak, tek sosyalleşme kanalı olarak sosyal medyayı kullanan bireylerde zaman içerisinde yüz yüze iletişimde sorun yaşadığını artık yapılan araştırmalarla kesin bir şekilde biliyoruz. Bu durum duygusal açlık ile birleştiğinde, kişiyi depresyona kadar sürükleyebiliyor. Sonuç olarak gidermeniz gereken bir duygusal açlığınız var ve bunu gidermenin tek yolu sosyalleşmek. Öte yandan, sosyalleştiğiniz mecrada duygulara yer yok ve buna alıştığınızda geleneksel yollarla sosyalleşme becerileriniz giderek köreliyor. Yani bir yandan ihtiyacınız artarken, bu ihtiyacı karşılama beceriniz yok oluyor” dedi.

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