Genç girişimciden Diyarbakır’a ünlü akımı

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Diyarbakır’da VDA grup olarak eğlence sektörüne yenilikler katan genç işletmeci Azad Gönder, ünlü akım takvimini paylaştı.

Diyarbakır'da doğup büyüyen ve 3 yıl önce ilk açtığı eğlence merkezi ile vatandaşların beğenisini kazanan genç işletmeci Azad Gönder, ünlü akımının takvimini paylaşarak sezonu açtığını kaydetti. Kerimcan Durmaz, Ebru Polat, Taha Özer, İrem Derici’nin yer aldığı takvim yeni sezon açılışıyla açıklandı. Genç girişimci Gönder, yeni takvimlerle sürprizler yapacaklarını ve Diyarbakır’a ünlü akımı gerçekleştireceğini kaydetti.

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