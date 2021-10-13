Diyarbakır DSİSpor’un milli takım gururu

Alt yapıya verdiği önem ve yetiştirdiği futbolcularla bilinen Diyarbakır DSİSpor, U15 milli takımına Türkiye’de futbolcu kazandıran tek amatör kulüp oldu. YeşilBeyazlı kulübün genç futbolcusu Arda Öztürk, milli takımın Kuzey Makedonya ile yapacağı özel karşılaşmanın kadrosuna çağrıldı. 14 yaşındaki futbolcunun başarısı alt yapıya yapılan yatırımın sonucu olarak değerlendirildi.

Diyarbakır DSİSpor, alt yapıda önemli bir başarıya daha imza attı. U15 milli takımının kadrosuna oyuncusu seçilen tek amatör kulüp YeşilBeyazlı kulüp oldu. 2628 Ekim tarihleri arasında Kuzey Makedonya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek olan milli takımın kadrosuna çağrılan Arda Öztürk, bugün milli takım kampına katılacak. DSİ 10.Bölge Müdürü Mahir Arslan ve DSİSpor Kulübü Başkanı Mehmet Derviş Yıldız, oyuncunun milli takıma seçilmesinden dolayı çok mutlu olduklarını dile getirerek, gençlerin spora kazandırılmasına yönelik çaba ve desteklerin devam edeceğini dile getirdi.



“Bölgenin en güçlü alt yapısı bizde”

YeşilBeyazlı kulübün teknik sorumlusu Ahmet Tanış, yıllardır alt yapıda büyük emek verdiklerini ifade ederek Arda’nın milli takıma seçilen tek amatör kulüp sporcusu olmasının da bunun eseri olduğunu kaydetti. Desteklerini esirgemeyen DSİ Bölge Müdürü Arslan ve kulüp Başkanı Yıldız’a teşekkür eden Tanış, ”Bölgenin en güçlü alt yapısına sahip kulüp olmakla gurur duyuyoruz. Bunun semeresi olarak oyuncularımız milli takımlara seçiliyor. Birçok profesyonel kulüpte oyuncumuz var. Yöneticilerimizin desteğiyle daha güzel işler başaracağız” dedi.

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