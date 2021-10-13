Diyarbakır takımları 2 ve 3. grupta mücadele edecek

Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde yeni sezonda 6 takımla temsil edilecek olan Diyarbakır takımlarının hangi grupta yer alacağı çekilen kura ile belirlendi. Diyarbakırspor, 1. bölge 2. grupta mücadele edecek.
Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde yeni sezonda 6 takımla temsil edilecek olan Diyarbakır takımlarının hangi grupta yer alacağı çekilen kura ile belirlendi. 1. bölgede yer alan Diyarbakır takımlarından 3’ü 2. ve 3’ü de 3. gruba düştü. 20212022 sezonu Bölgesel Amatör Lig, her biri üç ayrı gruptan oluşan 9 bölgede toplam 27 grupta 260 takımın katılımıyla oynanacak. Yeni sezon 3031 Ekim 2021 tarihlerinde başlayacak.
Takımların oynayacağı guruplar şöyle:
1.Bölge 2. Grup: Diyarbakırspor, Bağlar Belediyespor, Silvan Belediyespor, Batman 72 Belediyespor, 1955 Batman Belediyespor, Kızıltepe Sportif, Mardin Mazıdağı Fosfatspor, Muş 1984 Muşspor, Muş Belediyespor
1.Bölge 3. Grup: 12 Bingölspor, Karlıova Yıldırımspor, Fırat Üniversitesi, Elazığ Yolspor, Elazığ Kovancılar Belediyespor, Dersimspor, Çınar Belediyespor, Bismil 21Spor, Bismil 1936Spor
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.