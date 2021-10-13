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Teknik imkanlarla donatılan kütüphaneyi 28 ayda 13 bin öğrenci ziyaret etti

İHA

Teknik imkanlarla donatılan kütüphaneyi 28 ayda 13 bin öğrenci ziyaret etti

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun göreve geldikten sonra revize ederek teknik imkanlarla modern hale getirdiği halk kütüphanesi, sunduğu hizmetlerle öğrencilerin umudu haline geldi. 28 ayda 13 bin öğrenci kütüphaneyi ziyaret ederek ders çalışmaktan kitap okumaya kadar bir çok imkandan yararlandı.
AK Partili Bağlar Belediyesi’nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden sonra gözden geçirerek teknolojik imkanlar, uzman eğitimci ve kalifiye personel kadrosuyla modernize ettiği bina, maddi imkanı elverişli olmadığı için ücretli eğitim kurslarına gidemeyen öğrenciler için umut ışığı oldu. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun, eğitimde fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmak amacıyla hayata geçirdiği proje ücretsiz kurslarla beraber kütüphanede de etkisini gösterdi. 2019 Haziran ve 2021 Eylül ayları arasındaki süreçte 13 bin öğrenci kütüphaneyi ziyaret ederek hem kitap okuma hem de ders çalışma imkanlarından yararlandı. Pandemi nedeniyle kısıtlamaların olduğu dönemde zaman zaman zorunlu olarak kapılarını ziyaretçilere kapatan eğitim merkezindeki kütüphanede bu yılda büyük yoğunluk yaşandığı ifade edildi.

TYTAYT kurslarına üç yılda 630 öğrenci
Bağlar Belediyesi’nin aynı binada üniversite adaylarına yönelik olarak verdiği ücretsiz TYTAYT kurslarına son üç yılda toplam 630 öğrenci kayıt yaptırarak uzman eğitimciler tarafından verilen eğitimden yararlandı. 20192020 ve 20202021 dönemlerinde 340 öğrenci ücretsiz eğitimden yararlanırken, 70 öğrenci tercih yaparak iyi üniversitelere yerleşti. Bu yıl için ise eğitimler kayıt yapan 290 öğrencinin katılımıyla devam ediyor. Yoğun bir talep olduğu ancak pandemi nedeniyle kontenjanlar azaldığı için ancak bu kadar öğrenci alınabildiği ifade edildi. Eğitim merkezinin yöneticileri, kayıt yapan öğrencilerin bir bölümünün Başkan Beyoğlu’nun mahalle ziyaretlerinde tespit edilen ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelere mensup öğrenciler olduğu aktarıldı.

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