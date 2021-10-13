TÜBİTAK 4007 ile her şeyde bilim, herkese bilim etkinliği

Diyarbakır'da, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında 'Her şeyde bilim, herkese bilim' sloganıyla bilimsel etkinlikler başladı.

Diyarbakır Bilim ve Sanat Merkezi'nde açılışı gerçekleştirilen bilim şenliklerine Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç katıldı. Dicle Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin de aralarında bulunduğu stantları gezen Rektör Karakoç, 615 yaş aralığındaki çocukların ve gençlerin katılımıyla gerçekleşen bilim şenliği ile ilgili yaptığı açıklamada, "TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri ile Diyarbakır'daki çocuklarımızın ve gençlerimizin bilimsel faaliyetlere ilgisini çekmek, bilimsel temelli düşünme gibi becerilerini geliştirmek, yeteneklerini fark etmelerini sağlamak ve eğlenmeleri amaçlanmaktadır" dedi.

Dicle Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Pelin Karatay Gögül ise, "Merkezimiz burada açtığı güneşten elektrik enerjisi üretimi, jelmum yapımı, dezenfektan yapımı, STEM, krem yapımı, suda elektrik yakıt üretimi, bilim şov, sabun yapımı atölyeleri ile stantlarda çocuklara bilimsel çalışmaları uygulamalı olarak gösteriyoruz" diye konuştu.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği'nin 1316 Ekim tarihleri arasında Diyarbakır Bilim ve Sanat Merkezi'nde ziyaret edilebileceği belirtildi.

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