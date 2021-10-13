Diyarbakır’da kız yurdu öğrencilerine afet eğitimi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Konukevi Kız Yurdu öğrencileri afet ve acil durum konusunda bilgilendirildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Konukevi Kız Yurdu öğrencileri, '13 Ekim Dünya Afet Azaltma Günü' dolayısıyla Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğünü ziyaret etti. Etkinlikte öğrencilere, acil durumlar, deprem, yangın, sel, heyelan afetlerinde yapılması gerekenler uygulamalarıyla aktarılarak arama, kurtarma köpeklerinin eğitimleri izletildi. Afet çantası hazırlama ve toplanma alanları hakkında bilgi verilen programda olası afet durumunda atılacak adımlar, hazırlık aşamaları animasyonlu sunum ile anlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.