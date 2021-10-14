Diyarbakır Ticaret Borsası'nda online pamuk alım satımı

Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) Başkanı Engin Yeşil’in başkanlığında bir araya gelen bölgedeki preseli pamuk alıcıları ve satıcıları, elektronik ortamda pamuk alımsatımı yaptı.

Diyarbakır’da 'beyaz altın' olarak nitelendirilen pamuğun elektronik ortamda alım ve satımını gerçekleştiren DTB Başkanı Engin Yeşil, elektronik ortamda başlatılan online alım satımın bir ilk olduğunu belirterek, borsada oluşan fiyatın Diyarbakır pamuğu için ulusal ve uluslararası pazarda referans fiyat olarak kabul göreceğini söyledi. Bölgede bulunan preseli pamuk alıcıları ve satıcılarının bir araya geldiği online satış seansı hakkında bilgi veren DTB Başkanı Yeşil, öncelikle borsaya gelen pamuğun analiz sonuçlarının sisteme işlendiğini belirterek, "Analiz sonuçlarına göre satış sistemine kayıtlı alıcı ve satıcıların cep telefonlarına katılım linkleri gönderilmektedir. Fiyat artırma yolu ile yapılan seans süresinin tamamlanması sonrasında önce satıcıya gönderilen SMS ile alıcı bilgisi ve sözleşme düşer. Satışın onaylanması halinde aynı şekilde alıcıya da satıcının bilgileri ve sözleşme gönderilmektedir. Her iki tarafın onayı ile online satış işlemi gerçekleşmiş olur. Böylelikle seans sonrasında oluşan fiyatların daha şeffaf olacağını ve haksız rekabetin önüne geçeceğine inanıyorum" dedi.

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