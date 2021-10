Çocuklarıyla beraber yaşama tutunmaya çalışan annenin harabe evini Bağlar Belediyesi onaracak Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu: "Hiçbir vatandaşımızın zor durumda kalmasına gönlümüz razı olmaz"

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Fatih Mahallesi’nde ziyaret ettiği evin harabe durumda olmasına şahit olan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, eşi olmadığı için 3 çocuğuyla beraber kendi ayaklarının üzerinde durmaya çalışan annenin evinin onarımı için gerekli olan malzemelerin temin edilmesi talimatını verdi.

Eşi Dürdane Beyoğlu ile birlikte Fatih Mahallesi’nde esnaf ve ev ziyaretlerinde bulunan AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaşların talebi üzerine harabe aşamasına gelen tek gözlü, kapısı ve pencereleri olmayan bir eve girdi. Kiracı olan aileyi ziyaret ederek, destek sağlayan Beyoğlu, evin sahibi olan ve bir süre sonra buraya yerleşeceğini dile getiren bir diğer ailenin dramını dinledi. Evin babasından kendisine kaldığını ve eşi olmadığı için 3 çocuğuyla beraber buraya yerleşmek zorunda kalacağını belirten anne H.A. ile beraber evi gezen Başkan Beyoğlu ve eşi Dürdane Beyoğlu, karşılaştıkları manzaraya kayıtsız kalmadı.



"Kış öncesinde hazır hale getirilecek"

Başkan Beyoğlu, evin bakımı ve onarımı için gereken neyse yapacaklarını dile getirerek ilk etapta evin inşası için malzeme desteği sunacaklarını kaydetti. “En kısa zamanda gerekli çalışma yapılarak kış öncesinde hazır hale getirilecek” diyen Beyoğlu, bugüne kadar “şehrin emini” sıfatıyla hareket ederek zor durumdaki birçok vatandaşa sahip çıktıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, her koşulda halkın içinde olunup karış karış gezerek vatandaşların derdiyle dertlenilmesini istediğini kaydeden Beyoğlu, ”Bir tek vatandaşımız sıkıntıdaysa biz başımızı yastığa nasıl koyacağız. Elbette gerek kendi imkanlarımızla ve gerekse milletin kaynağı olan belediyenin kaynaklarını en doğru şekilde değerlendirerek destek olacağız. İnşallah bu annemizin yavrularıyla beraber yaşama tutunmaya çalıştığı evi en kısa zamanda başlarını rahat şekilde koyabilecekleri vaziyete getireceğiz" dedi.



“En azından sokakta kalmayacağız”

Başkan Beyoğlu’na teşekkür eden anne H.A., "3 çocuğumla beraber hayat mücadelesi veriyoruz. Şu an burada kiracı olan bir aile yaşıyor. Onların durumu da iyi değil ama ben mecbur yerleşeceğim. Başka şansımız yok. Ev babamdan kaldı. Allah razı olsun başkanımızdan yaşadıklarımıza kayıtsız kalmadı. Evi gezdi, bakım ve onarım için çalışma başlattı. Gördüğünüz gibi ev demeye bin şahit ister, durumu çok kötü. Kapı ve penceresi yok, her yerden su akıyor. Onarımı yapıldıktan sonra en azından içinde yaşayacağımız bir evimiz olacak” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.