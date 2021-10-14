Evlat nöbetindeki anne: 32 kişi teslim oldu, inşallah 33'üncü Faruk olur



Emrah KIZILSerdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen 236 ailenin evlat nöbeti, 773'üncü gününe girdi. Van'da 8 yıl önce 15 yaşında kaçırılan oğlu Faruk için Kars'tan gelen Rahime Taşçı, "Faruk'un elinden kalemi aldılar. Silah verdiler. Korkma oğlum, ceza yok. 32 kişi gelip teslim oldu. İnşallah 33'üncü Faruk olur" dedi.

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını düşünerek, HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 773 gündür süren eylemde Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı 32 oldu. 236 ailenin HDP binası önündeki eylemi devam ediyor.

'KORKMA OĞLUM, CEZA YOK'

Van'da 8 yıl önce 15 yaşında kaçırılan oğlu Faruk için Kars'tan gelerek HDP il binası önündeki eyleme katılan Rahime Taşçı, oğlunu HDP'lilerin PKK'ya götürdüğünü söyledi. Taşçı, "Sabah evden çıktı, akşam eve gelmedi. 2-3 defa Van'a gittim. Oğlumun orada olduğunu söylediler. Gittim, görmedim. Oğluma sesleniyorum. Bir telefon açsın. Sağ olduğunu söylesin. 8 senedir görmedim oğlumu. Çok özledim. Faruk'un elinden kalemi aldılar. Silah verdiler. Polis olmak istiyordu. 32 kişi gelip teslim oldu. İnşallah 33'üncü Faruk olur. Korkma oğlum, ceza yok. Devlet senin yanındadır. Seni özledik. Ben seni burada bekliyorum. Birlikte eve gideceğiz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL, Serdar SUNAR

2021-10-14 14:24:00



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