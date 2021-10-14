DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi: “Dicle Barajına gözümüz gibi bakmalıyız”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi: “Dicle Barajına gözümüz gibi bakmalıyız”

İHA

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi: “Dicle Barajına gözümüz gibi bakmalıyız”

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) 'Dicle Baraj Gölü Havzası Koruma Planı Hazırlanması Projesi' kapsamında başlangıç toplantısı düzenledi. DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, “Dicle Barajına gözümüz gibi bakmalıyız” dedi.
DİSKİ Genel Müdürlüğü, kenttin en önemli su kaynağı olan 'Dicle Baraj Gölü Havzası Koruma Planı Hazırlanması Projesi' kapsamında başlangıç toplantısı düzenledi. Diyarbakır’da bir otelde düzenlenen başlangıç toplantısında konuşan DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, küresel ısınmanın doğal sonucu olan kuraklık ve iklim değişikliğini yaşadıkları bugünlerde en önemli yaşam kaynağı olan suyun öneminin her geçen gün daha iyi anlaşıldığını söyledi.

“Temiz su kaynakları azalıyor”
Yer altı ve üstü su kaynaklarının sınırsız olmadığını ifade eden Tutşi, temiz su kaynaklarının giderek azaldığını ve temiz suya ulaşmanın her geçen gün daha çok çaba gerektirdiğini belirtti. Tutşi, “DİSKİ Genel Müdürlüğü, olarak Dicle Barajından aldığımız ham suyu 32 kilometre iletim hattı ile 1600’lük çelik borularla saniyede 3 metreküp suyu İçme Suyu Arıtma Tesisimizde arıtarak 1 milyon nüfusun musluklarından içilebilir kalitede ve kesintisiz olarak vermekteyiz. Diyarbakır ilimizin 2055’e kadar içme suyu sorununu giderecek olan Diyarbakır 2’inci Merhale İçme Suyu İnşaatına başlanmıştır. 200 milyon TL’ye mal olacak projemiz 2023’e kadar tamamlanması hedeflenmektedir. Böylece Diyarbakır ilimizin 2055’e kadar içme suyu sorunu çözülmüş olacaktır” diye konuştu.

“Sularımızı korumalıyız”
Yeryüzünün yüzde 71’inin su ile kaplı olduğunu, ancak bunun yüzde 97’si tuzlu su kalan yüzde 3’ünün 2 bölü 3’ü dağ ve kutup buzulu suyun sadece yüzde 1’ni kullanabildiklerini belirten Tutşi, bu yüzden çok dikkatli olmaları ve suları korumaları gerektiğini aktardı. Tutşi, Dicle Barajının 2001’de işletmeye açıldığını ve baraj gölünün 634 kilometrekare alan sahip olduğunun bilgisini vererek, proje alanının tamamının Diyarbakır il sınırında yüzde 70’i Dicle, yüzde 20’si Eğil, yüzde 9’u Hani ve yüzde 1’ide Ergani ilçesinde olduğunu vurguladı. Dicle Baraj Gölü Havzası’nda 50 mahallenin yer aldığını kaydeden Tutşi, “Diyarbakır’a içme suyu sağladığımız Dicle Barajına gözümüz gibi bakmalıyız. Dicle Baraj Gölü Havzası Koruma Planı Hazırlanması Proje'miz ile su kaynağımızı korumak ve kalitesini kontrol altında tutmayı amaçlıyoruz. Dicle Baraj Gölü Havzası Koruma Planı Hazırlanması kapsamında DİSKİ Genel Müdürlüğü ile İO Çevre Çözümleri Firması arasında Haziran 2021’de sözleşme imzalandı ve 7 Temmuz itibariyle işe başlandı. Projede farklı disiplinlerde alanında 19 uzmanın görev yapıyor. Proje sonucunda, su kaynağının ve havzanın korunması için alınması gereken tedbirler ve önerilerin yer aldığı özel hükümler oluşturulacak. Koruma planı oluşturulacak ve sosyoekonomik değerlendirmeler de yapılarak, önlemlerin uygulanması noktasında havzada yürütülecek eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerine yönelik öneriler gerçekleştirilecektir. DİSKİ Genel Müdürlüğü olarak böyle faydalı ve yarınlarımızı koruyacak bir projeyi başlatmış olmaktan kıvanç duyuyor ve tüm paydaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.
Toplantıda Proje Koordinatörü Prof. Dr. Erdem Görgün ve Jeoloji Yüksek Mühendisi Emet Karamürsel birer sunum yaparak katılımcıları bilgilendirdi.

Proje 550 günde tamamlanacak
DİSKİ, kentin en önemli su kaynağı olan 2021’de başlayan ve 2023’de tamamlanacak 'Dicle Baraj Gölü Havza Koruma Planı Hazırlanması' havzanın genel özelliklerinin belirlenmesi, su kalitesini etkileyen faktörlerin belirlenmesi, izleme faaliyetlerinin yürütülmesi, su kalitesinin belirlenmesi ve model çalışmaları, havza koruma planı ve alternatiflerin hazırlanması, havza koruma kuşaklarının belirlenmesi, özel hükümlerin belirlenmesi, coğrafi bilgi sistemi çalışmalarının yürütülmesi aşamalarından oluşacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hevsel Bahçeleri'ne uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Hevsel Bahçeleri'ne uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Diyarbakır’da coğrafi işaretli Boğazkere üzümünde bağbozumu başladı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da coğrafi işaretli Boğazkere üzümünde ...
Diyarbakır'da öğrencilere çevre temizliği bilinci kazandırılıyor
YEREL HABERLER Diyarbakır'da öğrencilere çevre temizliği bilinci ...
Bir zamanlar siparişlere yetişemiyorlardı, şimdi müşteri bulamıyorlar
YEREL HABERLER Bir zamanlar siparişlere yetişemiyorlardı, şimdi ...
Evlat nöbetindeki anne: 32 kişi teslim oldu, inşallah 33'üncü Faruk olur
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki anne: 32 kişi teslim oldu, inşallah ...
Evine çağırdığı çalışanını öldürdü, eşi canını zor kurtardı
YEREL HABERLER Evine çağırdığı çalışanını öldürdü, eşi canını zor ...
Evine çağırdığı işçisini öldürdü, polis ikna ederek gözaltına aldı
YEREL HABERLER Evine çağırdığı işçisini öldürdü, polis ikna ederek ...
Çocuklarıyla beraber yaşama tutunmaya çalışan annenin harabe evini Bağlar Belediyesi onaracak Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu: "Hiçbir vatandaşımızın zor durumda kalmasına gönlümüz razı olmaz"
YEREL HABERLER Çocuklarıyla beraber yaşama tutunmaya çalışan annenin ...
Dicle Elektrik’ten engelli çocukların eğitimine katkı
YEREL HABERLER Dicle Elektrik’ten engelli çocukların eğitimine katkı
Diyarbakır Ticaret Borsası'nda online pamuk alım satımı
YEREL HABERLER Diyarbakır Ticaret Borsası'nda online pamuk alım ...
Evlat nöbetindeki aileler çocuklarını istiyor Acılı anne Ayten Elhaman: "Evladımı almadan buradan gitmeyeceğim"
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki aileler çocuklarını istiyor Acılı ...
Doç. Dr. Bozan: Celaleddin Harzemşah'ın mezarının Silvan'da olduğunu tespit ettik
YEREL HABERLER Doç. Dr. Bozan: Celaleddin Harzemşah'ın mezarının ...
Ünlü modacı Demiray şık tasarımlarıyla büyüledi
YEREL HABERLER Ünlü modacı Demiray şık tasarımlarıyla büyüledi
Korona virüs geçirenlerde depresyon ve ölüm korkusu Uzman Dr. Süleyman Dönmezdil: “Depresyon ve ölüm korkusu olan kişilerin tedavi olmaları, hastalığın ilerlememesi açısından önemlidir” “Bu tür korku ve endişesi olan kişiler tedavi olmadıkları takdirde psikiyatrik rahatsızlık direnç kazanır”
YEREL HABERLER Korona virüs geçirenlerde depresyon ve ölüm korkusu Uzman Dr. ...
200 milyonluk kuyumcu vurgununda HSK müfettişleri ikinci kez dosyayı inceledi
YEREL HABERLER 200 milyonluk kuyumcu vurgununda HSK müfettişleri ...
Hint keneviri ektikleri UNESCO listesindeki Hevsel Bahçeleri'nde yakalandılar
YEREL HABERLER Hint keneviri ektikleri UNESCO listesindeki Hevsel ...
Linçten polisin kurtardığı çocuğa taciz şüphelisi serbest
YEREL HABERLER Linçten polisin kurtardığı çocuğa taciz şüphelisi ...
Diyarbakır’da iş yerlerinde ruhsat denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da iş yerlerinde ruhsat denetimi yapıldı
Diyarbakır’da kız yurdu öğrencilerine afet eğitimi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da kız yurdu öğrencilerine afet eğitimi
Kuraklık kahve tiryakilerini de vurdu Dünyanın en büyük kahve üreticisi Brezilya'da kahve ağaçlarının kuraklık ve dondan zarar görmesi ile kahvenin fiyatı iki ayda 100 liraya dayandı
YEREL HABERLER Kuraklık kahve tiryakilerini de vurdu Dünyanın en ...
DTSO’ dan Amatör Spor Kulüplerine sponsor desteği
YEREL HABERLER DTSO’ dan Amatör Spor Kulüplerine sponsor desteği
TÜBİTAK 4007 ile her şeyde bilim, herkese bilim etkinliği
YEREL HABERLER TÜBİTAK 4007 ile her şeyde bilim, herkese bilim ...
Diyarbakır’da 17 yıllık cinayet firarileri yakalandı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 17 yıllık cinayet firarileri yakalandı
Teknik imkanlarla donatılan kütüphaneyi 28 ayda 13 bin öğrenci ziyaret etti
YEREL HABERLER Teknik imkanlarla donatılan kütüphaneyi 28 ayda 13 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.