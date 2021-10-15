Hevsel Bahçelerinde 30 kilo esrar ele geçirildi: 3 gözaltı UNESCO Kültür Mirası listesindeki Hevsel Bahçelerinde uyuşturucuya geçit yok

Diyarbakır’da uyuşturucuyla mücadele kapsamında Sur ilçesine bağlı UNESCO Kültür Mirası listesinde bulunan Hevsel Bahçelerine polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 30 kilo esrar ele geçirildi. Polis, çevrede yaptığı detaylı incelemede olayla bağlantılı 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın talimatıyla 21 Eylül'de başlatılan 'Narko Alan Diyarbakır' uygulaması kentin dört bir yanında devam ediyor. Sur ilçe Emniyet Müdürü Sezai Bulanık'ın, İl Emniyet Müdürü Aşkın’ın başlatmış olduğu uygulama çerçevesinde TEM ve Narkotik ile Asayiş büro ekiplerine talimat vermesiyle ilçeye bağlı UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Hevsel Bahçelerine operasyon düzenlendi.



3 kişi olay yerinde yakalandı

Operasyonda 30 kilo esrar ile birlikte 1 adet hassas terazi,1 adet makas ve 1 adet bıçak ele geçirilirken, bölgede yapılan çalışmalarda olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen A.Ç., M.S.A. ile T.A. gözaltın alındı. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler Sur İlçe Emniyet Müdürlüğünde muhafaza altına alınırken, gözaltına alınan 3 kişinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan uygulamanın başladığı tarihten bugüne toplamda 110 kilo esrar ele geçirildiği, 7 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

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