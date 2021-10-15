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Uyuşturucu şüphelileri nehre atlayarak kaçmaya çalıştı

DHA

Uyuşturucu şüphelileri nehre atlayarak kaçmaya çalıştı


DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri'ne düzenlenen operasyonda 30 kilo esrar geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. Dicle Nehri'ne atlayıp yüzerek kaçan şüpheli ise aranıyor.
İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın talimatıyla 21 Eylül'de başlatılan 'Narko Alan Diyarbakır' uygulaması sürüyor. Sur ilçe Emniyet Müdürlüğü TEM Büro Amirliği ekipleri, UNESCO Dünya Mirası Listesin'ndeki Hevsel Bahçeleri'ne yeni operasyon düzenledi. Şüphelilerden M.S.A. gözaltına alınırken, diğer 2 şüpheli Dicle Nehri'ne atlayarak kaçmaya çalıştı. Polis, nehre atlayan şüphelilerden birini yakalarken, diğeri yüzerek karşıya geçti.
Firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, arazide yapılan aramada 30 kilo esrar, 1 hassas terazi, 4 makas ve 1 bıçak ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2021-10-15 11:06:30

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