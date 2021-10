Diyarbakır Valisi Karaloğlu’dan tekstilcilere tepki: “Sanayiciler asgari ücreti bile vermekten imtina ederse kendi ayağımıza sıkarız”

Tekstil iş dünyasının önde gelen isimleri son dönemlerde yatırım ortamı açısından en hareketli günlerini yaşayan Diyarbakır’da bir araya geldi. Toplantıda konuşan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, “Sanayicimiz devletin sağlamış olduğu asgari ücreti bile çalışanına vermekten imtina ederse kendi ayağımıza sıkarız” dedi.

Türkiye’nin ilk hazır giyim ihtisas Organize Sanayi Bölgesine (OSB) sahip olan Diyarbakır’a her geçen gün yatırımcıların ilgisi artmaya devam ediyor. Güneydoğu Tekstil Sanayi ve İş Adamları Derneği (GÜNTİAD) tarafından Diyarbakır'da 'Tekstil ve Yatırım Zirvesi' gerçekleştirildi. Bir otelde gerçekleşen zirveye, Ege Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Hayati Ertuğrul, Güneydoğu Tekstil Sanayi ve İş İnsanları Derneği (GÜNTİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dalkıran, Türkiye'nin farklı illerinden tekstil ve hazır giyim sektöründeki yatırımcılar katıldı.



“En yoğun genç nüfusa sahip istihdam oluşturulmalı”

Açılış konuşması yapan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, kentin genç nüfusu en yoğun illerden biri olduğunu, bu genç nüfus için mutlaka iş, aş bulmaları ve istihdam oluşturmaları gerektiğini söyledi. Hazır giyimi istihdamının en kolay olduğu sektörlerden biri olarak nitelendiren Karaloğlu, kent için tekstil ve hazır giyimi stratejik sektör gördüklerini kaydetti.

Diyarbakır'ın Türkiye'de pamuk üretiminde üçüncü sırada yer aldığını, devam eden sulama yatırımları bittiğinde ilk sıraya yerleşeceğini aktaran Karaloğlu, "Açık ara birinci olacak. Özellikle Silvan Barajı bittiğinde Silvan ve Bismil Ovası sulanmaya başladığında Türkiye'nin bir numarası olacak. Ona bağlı olarak tekstil ve hazır giyim de Diyarbakır'da büyümeye devam edecek" dedi.



“Sanayicimiz devletin sağlamış olduğu asgari ücreti bile çalışanına vermekten imtina ederse kendi ayağımıza sıkarız”

Yatırımcıların da dikkat etmesi gereken konular olduğunu dile getiren Karaloğlu, sanayicilere tepki gösteren asgari ücretin altında çalıştırılan işçileri savundu. Kaliteli işin, kaliteli işçi ile sağlandığını, bunun için en büyük avantaj olan genç nüfusu eğitmeleri ve çok iyi koşullar sağlamaları gerektiğini belirtti. Vali Karaloğlu, "Zaman zaman merdiven altı üretimler de kulağımıza geliyor. Üzülüyoruz. Diyarbakır'daki sanayicilerimiz, devletin sağlamış olduğu asgari ücreti bile çalışanına vermekten imtina ederse kendi ayağımıza sıkarız arkadaşlar. Bu sektörde çalışanlarımızın hak ve hukukları konusunda çok titiz davranmamız lazım. Hepimizin de vebalidir aynı zamanda. Bir şehirde çalışan işçinin hakları konusunda bir eksiklik varsa kendimi sorumlu görüyorum. Bunu gidermek görevimizdir. Diyarbakır'ın hazır giyim ve tekstilde ülkenin en kaliteli ürünlerini üreten bir şehre dönüşebilecek bunu zamanla göreceğiz” diye konuştu.



“Kaliteyi artırmak için her türlü desteğe hazırız”

Kaliteyi artırabilmek için işçiye de gerekli değerin verilmesi ve eğitilmesi gerektiğini vurgulayan Karaloğlu, bu konuda her türlü desteği vermeye hazır olduklarının altını çizerek, "İŞKUR, Milli Eğitim ile belediyeleriyle hepimiz seferberiz. Hazır giyim OSB'mizde yer kalmadı şu anda. 200 hektarlık yeni bir alanın çalışmaları tamamlanmak üzere. İnşallah yakında bakanlığa sunacağız. Birinci OSB'de dördüncü bölgemiz doldu, beşinci genişleme bölgesinin dosyasını hazırladık. Karacadağ OSB 300 hektarlık bir alanda yeni kurulacak. 2022'de yer tahsisi yapmaya başlayacağız. Amacımız, sanayicimiz geldiğinde hazır bir yerimiz bulunsun. Diyarbakır'da sanayicimizin talebini her an karşılayacak altyapıyı tutmaya çalışıyoruz. Bunu da başaracağız inşallah. Sanayicimizin her daim emrinde olacağız" şeklinde konuştu.

