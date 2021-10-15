Diyarbakır'da 1 ton 817 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda 1 ton 817 kilo 500 gram esrar ile 8 bin 100 kök kenevir ve 11 kilogram kenevir tohumu ele geçirilirken, olay ile ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından sosyal medya aracılığıyla yapılan paylaşımda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen bir operasyonda; 1 ton 723 kilo 500 gram toz esrar, 94 kilogram kubar esrar, 8 bin 100 kök kenevir, 11 kilogram kenevir tohumu ile uyuşturucu madde üretimine yardımcı malzeme ele geçirildiği ve olay ile ilgili 5 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

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