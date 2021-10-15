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HDP'li Sancar: Barış ve demokrasi ittifakını kurmak amacındayız (2)

DHA

HDP'li Sancar: Barış ve demokrasi ittifakını kurmak amacındayız (2)


'ÇÖZÜMÜN MOTOR GÜCÜ BİZİZ'
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin 9'uncu kuruluş yıldönümü kutlamasına katıldı. Sancar burada yaptığı konuşmada, deklarasyonlarında bütün toplum kesimlerine müzakere çağrısı yaptıklarını ve her sorunu toplumun bütün kesimleriyle konuşmaya, kaygısı olanın kaygısını dinlemeye, korkusu olanın korkusuna kulak asmaya, endişesi olanın endişesini kucaklamaya ve bütün bunları müzakere ederek, çözüm için ortak bir akla dönüştürmeye hazır olduklarını söyledi. Dünyayı kendilerinden ibaret görmediklerini, sorunları tek başına çözmek gibi abartılı bir iddiaları da olmadığını ifade eden Sancar, "Ama çözümün motor gücü biziz. Biz olmazsak bu ülkede yaşanan çoklu krizlere çözüm bulmak mümkün değildir. Çoklu krize karşı çoklu siyaset, çok yönlü müzakere bizim tutum belgemizin özüdür ve çıkış yolunun bizatihi kendisidir. Bu nedenle tutum belgemiz etrafında kim hangi tartışmayı yürütürse yürütsün, bunun bu ülkede yaşayan bütün halklara ve ezilenlere katkı sunacak şekilde yürütülmesini istiyoruz. Biz de bütün toplum kesimleriyle elimizden geldiği ölçüde buluşacağız. Sizlerle buluştuğumuz gibi başka topluluklarla da buluşacağız. Yolumuzu ortak çabayla ortak akılla hepinizi iradesini ortaklaştıracak yöntemle belirlemek istiyoruz. Çünkü kararlıyız. İlk seçimde, parlamento seçiminde bütün ezilenlerin, bütün yoksulların, halkların inançların ortak iradesini en güçlü şekilde temsil ettirecek oya ulaşacağız. Kilitlenen bütün sorunların çözümünün anahtarı bizlerine elinde olacak ve biz bu anahtarı sömürü için, baskı için, mevki için, rant için kullanmayacağımıza bir kez daha söz veriyoruz" dedi.
'BİZ ÜZERİMİZE DÜŞENİ FAZLASIYLA YAPMAYA HAZIRIZ'
Sancar, konuşmasının devamında şunları söyledi:
"Demokrasi ittifakını güçlendirebilirsek, bu iktidarı besleyen geçmişten bugüne uzanan kökleri ve kaynakları da değiştirebiliriz. Demokrasi ittifakıyla hem iktidarı hem böyle iktidarları yaratan o düzen politikalarını da değiştirme gücünü yaratacağız. Buna inanalım. Bu hedefe kararlılıkla sarılalım. Demokrasi ittifakını büyütmekten başka bir şansımızın olmadığını da herkesin görmesini istiyoruz. Biz üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya hazırız. Biz bu ülkenin bütün sorunlarını çözmeye talibiz, hazırız. Bu ülkenin bütün sorunlarını çözecek birikime ve iradeye sahibiz. Bu ülkede en temel sorun olan Kürt sorununu demokratik yoldan çözecek temel gücün burada olduğunun bilinmesini istiyoruz ama aynı zamanda Kürt sorunun çözümü, Türkiye'de demokrasi sorunun çözümünün de anahtarıdır. Türkiye'de demokrasi sorununun çözümü de Kürt sorununun çözümünden ve onurlu barıştan geçiyor. Biz bütün bunların iç içe olduğunun farkındayız."Emrah KIZILNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DHA-Politika Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZILNurettin FİDANCAN
2021-10-15 18:43:10

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