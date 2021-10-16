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Cinayetin şüphelisi 119 gün sonra saklandığı evde yakalandı

DHA

Cinayetin şüphelisi 119 gün sonra saklandığı evde yakalandı


Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da tartıştığı Ömer Erşahin'i (29) tabancayla vurarak öldüren Şeref Bozkurt (36), polisin kurduğu özel ekip tarafından 119 gün sonra saklandığı evde yakalandı.
Yenişehir ilçesi Fiskaya semtinde 19 Haziran'da tartıştığı Ömer Erşahin'i tabancayla vurarak öldüren Şeref Bozkurt, kaçtı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Bozkurt'un yakalanması için çalışma başlattı. Kurulan özel ekip tarafından izi sürülen Bozkurt'un Seyrantepe Mahallesi'nde bir evde saklandığı belirlendi. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, Şeref Bozkurt´u olaydan 119 gün sonra yakaladı.
Bozkurt, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2021-10-16 10:49:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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