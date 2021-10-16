Doktorlar içme suyunun baraj gölünden çeşmeye yolculuğu hakkında bilgilendirildi

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ), Diyarbakır’da çeşitli hastanelerde görev yapan hekimlere suyun Dicle Baraj Gölünden çeşmeye yolculuğu hakkında bilgi verdi.

DİSKİ Genel Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin başkanlığında 20 kişilik doktor ve idareci heyetini Kayapınar ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Diyarbakır Merkez İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde ağırladı.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, doktorlara eşlik ederek tesis içinde bulunan kimya, klor, havalandırma, karıştırıcı, dağıtım, durultucular, filtreler üniteleri, otomasyon odası ile biyolojik ve kimyasal odalarını gezdirerek birimlerin işleyişi hakkında bilgilendirmede bulundu. İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin ve beraberindeki doktorlar, ziyarette Diyarbakır’a kaliteli, temiz ve sağlıklı şekilde ulaşan suyun hangi aşamalardan geçtiğini yerinde görme fırsatı buldu.



“Çeşmeden akan su ucuz, kaliteli ve sağlıklıdır”

Dicle Barajı’ndan çeşmeye ulaşan ucuz, sağlıklı ve kaliteli suyun belirli bir maliyeti olduğunu belirten Tutşi, DİSKİ’nin kar amacı gütmeyen bir kurum olduğunu, ama suyu ulaştırmada ciddi bir enerji sarfiyatı harcandığını ifade etti.

Kullanılan içme suyunda kentte yaşayan 1 milyon vatandaşın hakkının olduğuna değinen Tutşi, kayıp kaçak oranının yüksek olduğunu bunu en aza indirmede de herkese görev düştüğünü dile getirdi. DİSKİ’nin kenttin en ücra köşesine 15 bin 722 kilometrekarenin tamamına hizmet götürdüğünü aktaran Tutşi, içme suyunun özellikle bahçe, bostan ve tarla sulamasında kullanmasının oldukça yanlış olduğunu söyledi. Tutşi, Diyarbakır’da çeşmelerden akan suyun oldukça güvenilir ve sağlıklı olduğunu belirterek konuşmasını tamamladı.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin ise, İçme Suyu Arıtma Tesislerinde doktorlar eşliğinde incelemelerde bulunduklarını ifade ederek, "Halk Sağlığı Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından kentin birçok noktasından düzenli olarak sulardan numuneler alınıp Halk Sağlığı Laboratuvarlarında analizlerini yapıyoruz. Düzenli yapılan bu analizlerde suların sağlıklı ve temiz olduğu görülmektedir. Bu güne kadar herhangi bir olumuz durumla karşılaşmadık” diye konuştu.

Tekin, Diyarbakırlıların evlerine ulaşan suyun oldukça sağlıklı olduğunu yerinde gördüklerini aktardı. Tutşi, ziyaret sonunda hekimlere DİSKİ logolu kupa bardak hediye etti.

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