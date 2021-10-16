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Eğitim kurumundan Diyarbakır´da `yeni nesil kütüphane´

DHA

Eğitim kurumundan Diyarbakır´da `yeni nesil kütüphane´


DİYARBAKIR, (DHA) Türkiye´nin 52 ilinde 112 okulu ve 127 kurs merkezinde eğitim veren Uğur markası, Diyarbakır´da öğrenmeyi keyifli hale getiren, yeni nesil Uğur Kurs Kütüphanesi´nde öğrencilerle buluşuyor.Yarım asrı aşkın deneyim ve yoğun sınava hazırlık programıyla öğrencilere yeni bir bakış açısı kazandırmayı hedefleyen Uğur Kurs, Diyarbakır´da öğrenmeyi keyifli hale getiren yeni nesil çalışma ortamları ile donatılmış Uğur Kurs Kütüphanesi´nde öğrencilerle buluşuyor. Öğrencilerin kurs dışı zamanlarda, öğretmenleri eşliğinde ders çalışma imkanı bulabileceği kütüphaneye Uğurlu öğrencilerin yanı sıra farklı kurumlarda eğitim alan öğrenciler ya da mezunlar da üye olabilecek. Haftanın 6 günü 09.00 ve 23.00 saatleri arasında öğrencilerle buluşacak olan kütüphanede, yüz yüze dersleri tamamlayıcı bireysel ve grup çalışmaları yapılacak.REHBER ÖĞRETMEN EŞLİĞİNDE DERS ÇALIŞMA İMKANIÖğrencilerin her an yanında olduklarını söyleyen Uğur Okulları Genel Müdürü Nil Çiçek "Yenilikçi yaklaşımlarımız ve kişiye özgü eğitim anlayışımızla öğrencilerimizle buluşuyoruz. Yüz yüze derslerimiz devam ediyor. Ancak biz Uğur markası olarak öğrencilerimize ihtiyaç duydukları her an desteğe hazırız. Diyarbakır´da açtığımız Uğur Kurs Kütüphanesi´nde hem Uğurlu öğrenciler hem de sınavlara kendi kendine hazırlanan mezun öğrenciler ders çalışabilecek, test çözebilecek, eksiklerini giderebilecek. Kütüphanemizde her saat rehber öğretmenlerimiz bulunacak. Toplam 450 metre kare alana kurulan 3 katlı kütüphanemiz öğrenciler için tıpkı bir okul gibi hizmet verecek" dediÖğrencilerin kurs dersleri dışında kalan zamanlarda randevu sistemiyle kütüphaneye gelerek bireysel ve grup çalışmaları yapabileceğini belirten Çiçek "Yüz yüze çalışmaların yanı sıra öğrenciler kulaklıklarını takarak videolu ders anlatımlarını ya da konu çözümlerini dinleyebilecek. Amacımız öğrencilerimizin okul ve kurs dışında kalan zamanlarını da verimli geçirmesini sağlayarak onları hayallerindeki lise ve üniversiteye ulaştırmak. Öğrenciler geleceklerine yön verecekleri bir süreçten geçiyor. Bu dönemde atılacak her adım onları başarıya götürecektir. Evde sağlıklı ders çalışma ortamı bulunmayan öğrenci kütüphaneye gelerek ders çalışabilecek. Başarı grafiği ve motivasyonu yükselecek" diye konuştu.DHA-Eğitim Türkiye-Diyarbakır / Merkez
2021-10-16 14:23:31

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