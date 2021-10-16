Diyarbakır’da kadın polisler kadınlar için yapılan mitingde kuş uçurtmadılar Kadın polisler, mitinge katılan kadınları aradı, HES kodlarına baktı

Yolcu otobüsü dereye uçtu! Ölü ve yaralılar var!

Norveç'te oklu saldırı: Çok sayıda ölü var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Diyarbakır’da bazı STK’lar tarafından düzenlenen kadın mitinginde kadın polisler görev alarak kuş uçurtmadı. Mitinge katılan kadınların üzerlerini arayan kadın polisler, HES kodu sorgulaması yaptıktan sonra içeri girmelerine izin verdi.

Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesinde bulunan İstasyon Meydanında bazı STK’lar tarafından düzenlenen kadın mitinginde 3 bine yakın polis görev alırken, polisler arasında bulunan kadın polisler ise alana gelen kadınları didik didik aradı.

Kadınların üst aramasını titizlikle yapan kadın polisler, mitinge katılan kadınların HES koduna bakarak alana aldı. Öte yandan, mitinge katılanların yok derce az olduğu gözlenirken, İstasyon meydanı ise boş kaldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.