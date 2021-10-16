AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan: “Kürtlerin en büyük sorunu terör örgütü PKK ve onların yandaşları sorunuydu”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan: “Kürtlerin en büyük sorunu terör örgütü PKK ve onların yandaşları sorunuydu”

İHA

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan: “Kürtlerin en büyük sorunu terör örgütü PKK ve onların yandaşları sorunuydu”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan’ın katılımıyla AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti Diyarbakır Teşkilatı tarafından, Sezai Karakoç Kültür Kongre Merkezi'nde AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Milletvekili Oya Eronat ve Ebubekir Bal, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, AK Parti belediye başkanları, ilçe başkanları ve üyeleri katıldı. Toplantı öncesi açılış konuşması yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun milletvekili Çiğdem Karaaslan, Kürt sorunun olmadığını kaydederek, Kürtlerin en büyük sorunun terör örgütü PKK ve yandaşları olduğunu aktardı. Çiğdem Karaaslan, "Çok uzun yıllar boyunca bu şehri teröre mahkum etmek isteyenler aslında bu şehri işsizliğe de mahkum etmek istediler. Bu şehrin terörle anılmasını isteyenler aynı zamanda bu şehri eğitimsizlikle de anılsın istediler. Bu şehrin terörle birlikte aynı cümle içinde geçmesinden mutluluk duyanlar aynı zamanda bu şehrin geleceğini de çalandır. Ama Cumhurbaşkanımız bir kere her zaman her vesileyle olduğu gibi bir sorun vardı ve görmezden gelmedi. O sorun söyledikleri gibi Kürt sorunu falan değildi üstelik. Kürtlerin sorunu vardı evet. Ama Kürtlerin en büyük sorunu terör örgütü PKK ve onların yandaşları sorunuydu. En çok öncelikli olarak bir cesur yüreğin çıkıp bunu haykırması gerekiyordu. O cesur yürek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çıkıp bunu haykırdı” dedi.

“Diyarbakır insanı evini başına yıkanı asla affetmez”
Çiğdem Karaaslan, Diyarbakır insanının affedici olduğunu fakat evini başına yıkanları affetmeyeceğinin altını çizdi. Karaaslan, “Diyarbakır insanı affedicidir Diyarbakır insanı kabullenir. Diyarbakır insanı eyvallah demeyi bilir. Ama bir şeyi kabullenmez ve affetmez. Evini başına yıkanları asla affetmez. Bunlar terör örgütünün PKK'sıydı YPG'siydi. 'Bütün terör örgütlerine sırtımızı dayıyoruz' diyen, onların sözcüsü olmayı tercih edenler bu şehrin sokaklarını çukurlarla doldurmadılar mı? Bu şehrin insanlarına bu sokakları dar etmeye çalışmadılar mı, kim şahittir biliyor musunuz? Biz kadar Kurşunlu Camisi şahittir. Kimlerin yapmaya çalıştığını kimlerin yakmaya çalıştığı ve kimlerin yaktığını ve bugün kimlerin restorasyonunu tamamlayarak diğer bütün eserlerle birlikte tekrar binlerce yıllık maziyle tekrar bugün can verdiğine Diyarbakır şahittir” diye konuştu.

“Diyarbakır terör belasından kurtulmuş rahat bir şehir hürriyetine bürünmüş durumda”
AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, Diyarbakır’ın terör belasından kurtulmuş olmanın verdiği rahatlıkla, son yıllarda çok daha rahat bir şehir hürriyetine bürünmüş durumda olduğunu söyledi. Aydın, “Hem il merkezimizde hem de ilçelerimizde çok güzel yollar, parklar, bahçelerle ve spor tesisleri inşa edilmekte. Bunları organize sanayi, barajlar ve fabrikalarla süslemeye devam ederek çok daha iyi bir noktaya geleceğimizi görüyoruz. Ama AK Parti öncesi ötekileştirici zihniyetin ve PKK terör belasının zihinlerde oluşturmuş oldukları o tahribatında, tedavi edilmesinin gerektiğini düşünüyoruz. Bu tedavinin ve bu tahribatın giderilmesinin ancak insanların yüreğine dokunmakla mümkün olacağını ve gönülleri fethetmenin bilincindeyiz. Teşkilatlar olarak bizlere düşen görev, hükümetimizin çok güzel yapmakta olduğu hizmet siyasetinin bizlerde teşkilatları olarak gönül siyasetiyle taçlandırmakla mükellefiz” şeklinde konuştu.

“CHP iki şeye düşman; dil ve din”
Muhammet Şerif Aydın, CHP zihniyetinin bu ülkede en başından beri 2 şeye düşman olarak geldiğini, bunların birinin o zihniyetin dine olan düşmanlığı, ikincisinin ise dile olan düşmanlığı olduğunu söyledi. Aydın, "Fırat’ın batısındaki insanlar o zihniyetin dine olan düşmanlığını çekerken, Fırat’ın doğusunda olan insanlar ise dile ve Kürtlüğe yönelik olan yapmış oldukları acısını çekerek bugüne gelmişlerdir. Bu CHP zihniyetine karşı çıkarak elini masaya vurup 'dur' diyen bir kişi çıkmıştır, o kişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.

Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ise, AK Parti'nin bir dava ve gönül hareketi olduğunu, kendilerine düşen görevin, bu kutlu davaya her koşulda hizmet etme olduğunu dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti'li Karaaslan: Diyarbakır´da kendi kepenklerini kapatıp gittiler
YEREL HABERLER AK Parti'li Karaaslan: Diyarbakır´da kendi ...
Türkiye’nin Uğur’undan yeni nesil kütüphane
YEREL HABERLER Türkiye’nin Uğur’undan yeni nesil kütüphane
Diyarbakır’da kadın polisler kadınlar için yapılan mitingde kuş uçurtmadılar Kadın polisler, mitinge katılan kadınları aradı, HES kodlarına baktı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da kadın polisler kadınlar için yapılan ...
Dünya Gıda Gününde öğrenciler bilgilendirildi
YEREL HABERLER Dünya Gıda Gününde öğrenciler bilgilendirildi
7 yaşındaki Ebru'nun polislik hayali gerçek oldu
YEREL HABERLER 7 yaşındaki Ebru'nun polislik hayali gerçek oldu
Elazığ Bulvarı-Araştırma Hastanesi bağlantı yolu yenileniyor
YEREL HABERLER Elazığ Bulvarı-Araştırma Hastanesi bağlantı yolu ...
Diyarbakır’da 7 yaşındaki küçük kızın hayalini polisler gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da 7 yaşındaki küçük kızın hayalini ...
Diyarbakır’da jandarma, yoğurt kabına gizlenmiş 400 gram esrar yakaladı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da jandarma, yoğurt kabına gizlenmiş 400 ...
Eğitim kurumundan Diyarbakır´da `yeni nesil kütüphane´
YEREL HABERLER Eğitim kurumundan Diyarbakır´da `yeni nesil ...
Doktorlar içme suyunun baraj gölünden çeşmeye yolculuğu hakkında bilgilendirildi
YEREL HABERLER Doktorlar içme suyunun baraj gölünden çeşmeye ...
Evlat hasreti çeken yüreği yanık Özcan ailesi hem Diyarbakır’da hem de Muş’ta eylemde Aileler çocukları için direniyor
YEREL HABERLER Evlat hasreti çeken yüreği yanık Özcan ailesi hem ...
Cinayet zanlısı 119 gün sonra yakalandı
YEREL HABERLER Cinayet zanlısı 119 gün sonra yakalandı
Uzmanlar İran'da sınavsız üniversite eğitiminin püf noktalarını anlattı
YEREL HABERLER Uzmanlar İran'da sınavsız üniversite eğitiminin püf ...
Evine çağırdığı işçisini öldüren şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Evine çağırdığı işçisini öldüren şüpheli tutuklandı
Diyarbakır’da işçisini öldüren zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da işçisini öldüren zanlı tutuklandı
Cinayetin şüphelisi 119 gün sonra saklandığı evde yakalandı
YEREL HABERLER Cinayetin şüphelisi 119 gün sonra saklandığı evde ...
Bismil’de pamuk fabrikasındaki yangınd, 2,5 ton pamuk kül oldu
YEREL HABERLER Bismil’de pamuk fabrikasındaki yangınd, 2,5 ton pamuk ...
HDP'li Sancar: Barış ve demokrasi ittifakını kurmak amacındayız (2)
YEREL HABERLER HDP'li Sancar: Barış ve demokrasi ittifakını kurmak ...
Sur Belediyesi tüm dünyada kutlanan 14-15-16 Ekim ErasmusDays tanıtım günleri için standı kurdu
YEREL HABERLER Sur Belediyesi tüm dünyada kutlanan 14-15-16 Ekim ...
Kadayıfçı Sıtkı Usta, öğrencilere burma kadayıf ile künefe yapmayı öğretti
YEREL HABERLER Kadayıfçı Sıtkı Usta, öğrencilere burma kadayıf ile ...
Dicle’de küçük sanayi sitesi yapımı için esnafla toplantı yapıldı
YEREL HABERLER Dicle’de küçük sanayi sitesi yapımı için esnafla ...
Diyarbakır'da 1 ton 817 kilogram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da 1 ton 817 kilogram esrar ele geçirildi
Evlat nöbetindeki baba Süleyman Aydın: “İmamoğlu’nun Pervin Buldan ile birlikte diktiği fidanlar asla yeşermeyecektir"
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki baba Süleyman Aydın: “İmamoğlu’nun ...
Diyarbakır’da Uluslararası Silvan ve 1. Kılıçarslan Sempozyumu gerçekleşti
YEREL HABERLER Diyarbakır’da Uluslararası Silvan ve 1. Kılıçarslan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.