AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan: “Kürtlerin en büyük sorunu terör örgütü PKK ve onların yandaşları sorunuydu”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan’ın katılımıyla AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.



AK Parti Diyarbakır Teşkilatı tarafından, Sezai Karakoç Kültür Kongre Merkezi'nde AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Milletvekili Oya Eronat ve Ebubekir Bal, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, AK Parti belediye başkanları, ilçe başkanları ve üyeleri katıldı. Toplantı öncesi açılış konuşması yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun milletvekili Çiğdem Karaaslan, Kürt sorunun olmadığını kaydederek, Kürtlerin en büyük sorunun terör örgütü PKK ve yandaşları olduğunu aktardı. Çiğdem Karaaslan, "Çok uzun yıllar boyunca bu şehri teröre mahkum etmek isteyenler aslında bu şehri işsizliğe de mahkum etmek istediler. Bu şehrin terörle anılmasını isteyenler aynı zamanda bu şehri eğitimsizlikle de anılsın istediler. Bu şehrin terörle birlikte aynı cümle içinde geçmesinden mutluluk duyanlar aynı zamanda bu şehrin geleceğini de çalandır. Ama Cumhurbaşkanımız bir kere her zaman her vesileyle olduğu gibi bir sorun vardı ve görmezden gelmedi. O sorun söyledikleri gibi Kürt sorunu falan değildi üstelik. Kürtlerin sorunu vardı evet. Ama Kürtlerin en büyük sorunu terör örgütü PKK ve onların yandaşları sorunuydu. En çok öncelikli olarak bir cesur yüreğin çıkıp bunu haykırması gerekiyordu. O cesur yürek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çıkıp bunu haykırdı” dedi.



“Diyarbakır insanı evini başına yıkanı asla affetmez”

Çiğdem Karaaslan, Diyarbakır insanının affedici olduğunu fakat evini başına yıkanları affetmeyeceğinin altını çizdi. Karaaslan, “Diyarbakır insanı affedicidir Diyarbakır insanı kabullenir. Diyarbakır insanı eyvallah demeyi bilir. Ama bir şeyi kabullenmez ve affetmez. Evini başına yıkanları asla affetmez. Bunlar terör örgütünün PKK'sıydı YPG'siydi. 'Bütün terör örgütlerine sırtımızı dayıyoruz' diyen, onların sözcüsü olmayı tercih edenler bu şehrin sokaklarını çukurlarla doldurmadılar mı? Bu şehrin insanlarına bu sokakları dar etmeye çalışmadılar mı, kim şahittir biliyor musunuz? Biz kadar Kurşunlu Camisi şahittir. Kimlerin yapmaya çalıştığını kimlerin yakmaya çalıştığı ve kimlerin yaktığını ve bugün kimlerin restorasyonunu tamamlayarak diğer bütün eserlerle birlikte tekrar binlerce yıllık maziyle tekrar bugün can verdiğine Diyarbakır şahittir” diye konuştu.



“Diyarbakır terör belasından kurtulmuş rahat bir şehir hürriyetine bürünmüş durumda”

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, Diyarbakır’ın terör belasından kurtulmuş olmanın verdiği rahatlıkla, son yıllarda çok daha rahat bir şehir hürriyetine bürünmüş durumda olduğunu söyledi. Aydın, “Hem il merkezimizde hem de ilçelerimizde çok güzel yollar, parklar, bahçelerle ve spor tesisleri inşa edilmekte. Bunları organize sanayi, barajlar ve fabrikalarla süslemeye devam ederek çok daha iyi bir noktaya geleceğimizi görüyoruz. Ama AK Parti öncesi ötekileştirici zihniyetin ve PKK terör belasının zihinlerde oluşturmuş oldukları o tahribatında, tedavi edilmesinin gerektiğini düşünüyoruz. Bu tedavinin ve bu tahribatın giderilmesinin ancak insanların yüreğine dokunmakla mümkün olacağını ve gönülleri fethetmenin bilincindeyiz. Teşkilatlar olarak bizlere düşen görev, hükümetimizin çok güzel yapmakta olduğu hizmet siyasetinin bizlerde teşkilatları olarak gönül siyasetiyle taçlandırmakla mükellefiz” şeklinde konuştu.



“CHP iki şeye düşman; dil ve din”

Muhammet Şerif Aydın, CHP zihniyetinin bu ülkede en başından beri 2 şeye düşman olarak geldiğini, bunların birinin o zihniyetin dine olan düşmanlığı, ikincisinin ise dile olan düşmanlığı olduğunu söyledi. Aydın, "Fırat’ın batısındaki insanlar o zihniyetin dine olan düşmanlığını çekerken, Fırat’ın doğusunda olan insanlar ise dile ve Kürtlüğe yönelik olan yapmış oldukları acısını çekerek bugüne gelmişlerdir. Bu CHP zihniyetine karşı çıkarak elini masaya vurup 'dur' diyen bir kişi çıkmıştır, o kişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.



Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ise, AK Parti'nin bir dava ve gönül hareketi olduğunu, kendilerine düşen görevin, bu kutlu davaya her koşulda hizmet etme olduğunu dile getirdi.

