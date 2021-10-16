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AK Parti’den evlat nöbetindeki ailelere ziyaret AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan: “Diyarbakır sokaklarında kepenkleri kapattıranları bugün kendi kepenklerini kapatıp buradan kaçıp gitme durumunda bırakan anneler”

İHA

AK Parti’den evlat nöbetindeki ailelere ziyaret AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan: “Diyarbakır sokaklarında kepenkleri kapattıranları bugün kendi kepenklerini kapatıp buradan kaçıp gitme durumunda bırakan anneler”

– AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Çevre Şehir ve Kültür Başkanı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Milletvekili Oya Eronat, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın ve AK Parti Diyarbakır İl Teşkilat üyeleri, çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 775. gününde ziyaret etti. Evlat nöbetindeki aileleri görüşen AK Parti teşkilatı, ailelerle sohbet etti.
Ziyaretle ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, teröre meydan okuyan, evlatları için haykıran ve seslerini dünyaya duyuran Diyarbakır annelerini görmeden kentten ayrılamayacağını kaydeden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, ailelerin her zaman yanında olduklarını aktardı. Karaaslan, "Onların sergilediği bu dik duruşun, direnişin, evlatları için yaptıkları çağrının ne denli değerli olduğunun ve zamanında Diyarbakır sokaklarında kepenkleri kapattıranları bugün kendi kepenklerini kapatıp buradan kaçıp gitme durumunda bıraktıkları o cesur yürekli annelere bir kez daha teşekkür etmek isterim. Çünkü silahın, terörün karşısında anne yüreğinin ne denli güçlü, annenin gözyaşının bunların ötesinde bir güce sahip olduğunu bir kez daha göstermiş oldular" dedi.

“Yüreklerindeki sızıyı haykırarak ama sızı kadar büyük bir cesaret göstererek dünyaya mesaj veriyorlar”
Ailelerin yaz kış demeden 775 gündür eylemlerini sürdürdüğünü ve bu süreçte de 32 annenin evladına kavuştuğunu anımsatan Karaaslan, şöyle devam etti:
"Bir yandan devletimiz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, güvenlik güçlerimizin fedakar çabalarıyla sınırlarımızın içinde ve ötesinde terörle mücadele ederken bir yandan bizler terörün temsilcisi olduklarını inkar etmeyenlerle TBMM başta olmak üzere her platformda mücadeleyi sürdürürken bir yandan da işte buradaki anneler gerçeği yine tüm dünyaya duyurarak, yüreklerindeki sızıyı haykırarak ama sızı kadar büyük bir cesaret göstererek dünyaya mesaj veriyorlar."

“Onurlu direnişi gösteren annelerin ziyaret edilmesi, yanında durulması gerekmektedir"
AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın ise, “Kürtlerin gerçek sahibi bu topraklarda AK Parti'dir. Kürtlerle ilgili bütün sorunları, bütün sıkıntıları, bütün ihtiyaçları ekonomik anlamda, kültürel anlamda, sosyolojik anlamda, siyasal anlamda çözümleyen, bu sorunların ortadan kaldırılması için mücadele eden, bu mücadeleyi CHP'nin ve HDP'nin bütün direncini, bütün karşı çıkmalarına rağmen gerçekleştiren AK Parti'dir. AK Parti iktidarlarıdır ve liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Diyarbakır kadim bir medeniyet, bu coğrafyanın en önemli şehirlerinden biridir. İnsanların Diyarbakır'a gelmeleri, Diyarbakır'dan feyz almaları her zaman için tarihsel bir durumdur. Fakat Diyarbakır'ı, Diyarbakır'daki çocukları, Diyarbakır'ın kalkıp kendi siyasi geleceklerini payanda etmeye çalışanların şunu bilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Diyarbakır gelip ciğer yiyip gidilecek bir şehir değildir. Burada bu onurlu direnişi gösteren bu ulvi direnişi gösteren annelerin de ziyaret edilmesi, onların da yanında durulması gerekmektedir. Bugüne kadar HDP'nin yapmış olduğu şey siyasal anlamda Kürt gençlerinin kanlarını Türk solunum pespayelerine peşkeş çekmekti. Biz buradaki şehrin gerçek sahipleri olan asıl bu coğrafyadaki AK Partili Kürtler olarak daha fazla çocuklarımızın yeni bir neslimizin insanların romantik düşüncelerine, Nişantaşı'nda geliştirmiş oldukları o romantik, siyasal geleceklerine, payanda edilmesine, kurban olmasına asla kesinlikle izin vermeyeceğiz. Bunu deklare etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

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