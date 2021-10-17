Beyoğlu’ndan kırsal mahallenin cami ve yas evine destek

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, göreve geldikten sonra iki buçuk yıl önce malzeme ve çevre düzenlemesi desteği sağladığı kırsal Ağaçgeçit Mahallesindeki Hazreti Muhammed Camii ve Yas Evinin inşasını tamamlandı.

Eğitim kurumları, ibadethaneler, taziye evleri gibi toplumsal ihtiyaç olan alanlara yönelik destekleriyle öne çıkan Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, göreve geldikten sonra ziyaret ettiği ilk kırsal yerleşim yerleri arasında yer alan Ağaçgeçit Mahallesinde vatandaşlar tarafından aktarılan cami ve taziye evi talebi üzerine çalışma başlatmıştı. Hazreti Muhammed SAV’ın ismi verilen caminin çevre düzenlemesi ve parke taşı döşeme çalışmaları belediye tarafından yapıldı. Belediye ayrıca taziye evine malzeme desteğinde bulundu. Her iki eser de iki yıllık çalışmanın ardında tamamlandı.



“Özlemini duyduğumuz iki esere kavuştuk”

Caminin estetik görüntüsü görenleri hayran bırakırken, önümüzdeki günlerde hem cami hem de taziye evini hizmete açacaklarını belirten Ağaçgeçit Mahallesi Muhtarı Sedat Doğan köyün yıllardır özlemini çektiği iki eserin de ortak bir dayanışma ruhuyla tamamlandığını söyledi. Doğan, “Bağlar Belediye Başkanımız Hüseyin Beyoğlu’na müteşekkiriz. Kendisi bizi ziyaret ettiğinde bu eksiklere bizzat şahit oldu. Bizim de talebimiz oldu ancak kendisi zaten bu konuda kararlıydı. Cami için çevre düzenlemesi ve parke taşı döşemesi yaptırdı. Taziye evi için de malzeme desteğinde bulundu. Köy sakinleri, hayırseverler ve müftülüğün katkıları oldu. Hepsinden Allah razı olsun. Köyümüz iki güzel esere kavuştu. Bundan dolayı sevinçliyiz. Önümüzdeki günlerde camimizi ve taziye evimizi hizmete açacağız inşallah” dedi.

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