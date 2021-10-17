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Borç yapılandırmasından 22 bin 97 abone faydalandı

İHA

Borç yapılandırmasından 22 bin 97 abone faydalandı

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, 7256 Sayılı Yapılandırma Yasası’ndan kent genelinde toplam 22 bin 97 abone yararlandı.
DİSKİ Genel Müdürlüğü, 22 bin 97 abonenin yararlandığı ve 30 Eylül 2021 itibariyle sona eren 7256 Sayılı Yapılandırma Yasası’ndan toplam 26 milyon 155 bin 680 TL borcu yapılandırdı. Yapılandırmadan yararlanan aboneler 30 Eylül 2021’e kadar DİSKİ’ye, 16 milyon 013 bin 195 TL ödeme yaptı. Yapılandırmadan sağlanacak 10 milyon 142 bin 485 TL ise taksitlendirildi.
Yapılandırma gelirleri yatırıma dönüşecek
DİSKİ, yapılandırma sonucu tahsil ettiği ve edeceği 26 milyon 155 bin 680 TL’yi, vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunmak amacıyla kentte yapılacak içme suyu ve altyapı yatırımlarına dönüştürecek.

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