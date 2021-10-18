Bir eliyle direksiyon, diğeriyle yük tuttu



Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR-Elazığ kara yolunda otomobil sürücü ile yanındaki yolcu, araç üzerindeki yükü camdan uzattıkları elleriyle tutarak seyahat etti.

Diyarbakır-Elazığ kara yolu üzerinde giden otomobilin sürücü ile yanındaki yolcu, araç üzerindeki yükü camdan çıkardıkları elleriyle tutarak taşıdı. Yoldaki araçların arasında bu şekilde ilerleyen otomobil sürücü, bir eli ile direksiyonu diğer eli ile de yükü tuttu. Arka koltuktaki diğer bir yolcu da pencereden sarkıttığı çamaşır leğenini tutmaya çalıştı. Bu anlar, başka bir aracın içindeki kişi tarafından saniye saniye görüntülendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Serdar SUNAR

2021-10-18 11:07:58



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