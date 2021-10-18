Diyarbakır'da 36 yıl hapis cezası bulunan şüpheli tutuklandı

Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır), (DHA)DİYARBAKIR´da, 'Kan gütme saikiyle öldürme' suçundan hakkında 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S.K. (50) yakalanıp, tutuklandı.
Ergani ilçesinde 2019 yılında yaşanan olay nedeniyle Diyarbakır 3´üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce hakkında açılan davada 'Kan gütme saikiyle öldürme' suçundan 36 yıl hapis cezasına çarptırılan M.S.K.´nin Kömürtaş Mahallesi'nde bir evde bulunduğu ihbar üzerine jandarma adrese operasyon düzenledi. Ekipler, M.S.K.´yi gözaltına aldı. Şüpheli, jandarmaya götürülerek ifadesi alındı. İşlemlerinin ardından Ergani Nöbetçi Savcılığı'na götürülen M.S.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır / Ergani Esat TAŞTEKİN
2021-10-18 14:09:36
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