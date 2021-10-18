Acılı baba Şadin Elhaman: “Oğlun bizde değil dediler ölüm haberini yayınladılar” Ailelerin direnişi sürüyor

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 777'nci gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 777'nci gününde de sürüyor. 4 yıldır evlat hasreti çeken baba Şadin Elhaman, evladını almadan gitmeyeceğini kaydetti. Elhaman, “Bayram’ın babasıyım, oğlumu kandırıp dağa götürmüşler, ben defalarca kapılarına gittim 'çocuğun bizde değil' dediler. Daha sonra benim oğlumun görüntülerini ve ölüm haberini yayınladılar. O günden beri haber alamamışız, bir haber almadan da peşlerini bırakmayacağım. Oğlum neredeysen emniyet güçlerine teslim ol, kendini bir şekilde Türkiye’ye at. Allah’ın izniyle ceza da yok, seni bekliyoruz” dedi.

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