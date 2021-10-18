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Sigara erken menopoz ihtimalini arttırıyor Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer: "Özellikle sigara içenlerde erken menopoza yakalanma ihtimalinin çok daha yüksek olduğunu görmekteyiz"

İHA

Sigara erken menopoz ihtimalini arttırıyor Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer: "Özellikle sigara içenlerde erken menopoza yakalanma ihtimalinin çok daha yüksek olduğunu görmekteyiz"

Sigara içenlerde erken menopoza yakalanma ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirten Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, 18 Ekim Dünya Erken Menopoz Gününde güncel tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.
Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Çoksüer, erken menopozun özellikle 45 yaş altı kişilerde yumurtaların tükenmesi durumunda ortaya çıktığını söyledi. Prof. Dr. Çoksüer, erken menopoz teşhisi konulan bireylerin normal şartlar altında çocuk sahibi olabilmelerinin olanaksız olduğunu fakat, çocuk sahibi olmak isteyen hastalara özel tedaviler uygulayabildiklerini dile getirdi. Hastalarında erken menopoz sıklığının gitgide arttığını aktaran Prof. Dr. Çoksüer, "Hastalarımıza baktığımızda erken menopoz sıklığının gitgide arttığını görüyoruz. Erken menopoz özellikle 45 yaş altı kişilerde yumurtaların tükenmesi durumuna biz erken menopoz diyoruz. Tabi bu durumda hastalarda hormon düzeyleri çok ciddi anlamda azalıyor. FSH yani folikül, stimler, hormon düzeyleri ise ciddi anlamda yükseldiğini gösteriyor. Erken menopoz olan olgularda normal şartlar altında çocuk sahibi olunması olanaksızdır. Fakat belli tedavilerle erken menopozlu hastalarda artık gebelik şansı elde edebiliyorum” dedi.

"Sigara içenlerde erken menopoza yakalanma ihtimalinin çok daha yüksek olduğunu görmekteyiz"
Erken menopozun artmasında çevre koşullarının önemli bir sebep olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Çoksüer, "Bunların en büyük sebeplerinden bir tanesi özellikle sigara içenlerde erken menopoza yakalanma ihtimalinin çok daha yüksek olduğunu görmekteyiz. Özellikle sigara içenlerde, sağlıksız beslenenlerde, işlenmiş gıdalar tüketenlerde ciddi anlamda hava kirliliğine maruz kalanlar ve aynı zamanda yapılan çalışmalarda da aynı şekilde beslenme alışkanlık bozukluğu olanlarda erken menopoz riskinin daha yüksek olduğunu görüyoruz. Bir hastada erken menopoz riski olan kişilerin rutin düzenli olarak altı ayda bir kadın doğum uzmanı tarafından kontrollerinin yapılması önemlidir” diye konuştu.

"Erken menopoz hastalarında üçlü tedavi yöntemi etkili oluyor"
Erken menopozlu hastalarda üçlü tedavinin etkili sonuçlar doğurduğunu bildiren Prof. Dr. Çoksüer, "Erken menopozu olan hastalarda son zamanlarda baktığımızda biz üçlü tedavi uygulaması yapıyoruz. Hastalarda sonuç aldığımızı görüyoruz. Birinci tedavimiz PRP yani trombositten zengin plazma enjeksiyonu. Biz hastadan kanı alıyoruz trombositten zengin olan hücreleri ayrıştırıyoruz ve direkt olarak yumurtalıkların içerisine enjekte ediyoruz. Ve bu hastalarda yaptığımızda başarı şansı daha iyi olabilmektedir. PRP uygulanan olgularda tüp bebek başarı şansının daha yüksek olduğunu göstermektedir. Diğer ikinci tedavimiz de akupunktur tedavisi, bu 4000 yıldan beri uygulanan bir tedavi biçimidir. Biz bu hastalarda akupunkturu hem kulak akupunkturu yapıyoruz hem de vücut akupunkturu yapıyoruz. Burada da tecrübe çok önemli, amacımız hormon düzeylerini dengede sağlamak. Yumurta üretimini sağlamak. Diğer bir tedavimiz fitoterapi yani bitkisel tedaviler tabii şu uyarıyı yapmak lazım. Bitkisel tedaviyi biz erken menopoz hastalarda hastaya özgü tedavi veriyoruz. Hastaların fitoterapi alanında uzman kişilerden tedavi almalarını öneriyoruz. Fitoterapi de yumurtaların daha iyi güçlenmesini sağlıyoruz bunda da yine bağışıklık sistemini güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Böylece yaptığımız bu tedavi yöntemlerinin gebelik oluşumda çok etkili olduğunu görüyoruz” şeklinde konuştu.

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