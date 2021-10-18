Hevsel Bahçeleri´nde iki noktaya uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

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Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´ın Sur ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında Hevsel Bahçeleri´ne düzenlenen operasyonda iki ayrı bahçede 703 kök Hint keneviri, 62 kilo esrar ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.

Sur ilçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi´nde yer alan Hevsel Bahçeleri´nde iki ayrı bölgeye operasyon düzenlendi. Operasyonda iki bahçeye ekili 703 kök Hint keneviri ve 62 kilo esrar ele geçirildi. Şüpheliler R.K., S.K., R.A. ve Y.B. gözaltına alındı. Hint kenevirleri imha edilirken, esrar ve delil niteliğindeki malzemeler Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü´ne teslim edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL

2021-10-18 20:55:45



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