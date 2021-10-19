81 il 81 zirve projesinin 38. durağı Diyarbakır Makam Dağı oldu

Türkiye'nin 5 bin 137 metre ile en yüksek zirvesi olan Ağrı Dağında yüzde 11 oksijenli ortamda 3 gün 2 gece kalarak dünya rekoru kıran Türkiye'nin tek solo alpinisti olan Erdek Cennet, '81 il 81 zirve Solo Tırmanış Anadolu Parsı Unvanı Projesi' kapsamında bin 526 rakımlı Diyarbakır Makam Dağı zirve tırmanışını gerçekleştirdi.

Erdek Cennet tarafından, '81 il 81 zirve Solo Tırmanış Anadolu Parsı Unvanı Projesinin 38'inci zirvesini Diyarbakır Makam Dağı’nda gerçekleştirdi. Art arda 3 günde 3 farklı ilde 3 zirveye tırmanışının 2. noktası olan Makam Dağı olduğunu kaydeden Türkiye'nin tek solo alpinisti olan Erdek Cennet, Türkiye’de dağcılık unvanını alacak tek kişi olma yolunda devam ettiğini söyledi.



“Türkiye’nin yüksek irtifa dağlarına çıkan tek dağcıyım”

Erdek Cennet, Türkiye’nin yüksek irtifa dağlarına çıkan tek dağcı olduğunu kaydetti. Cennet, “Ülkemizde dağcılık alanında herhangi bir unvan yok. Diyarbakır Makam Dağını bin 526 metre irtifadaki zirveyi başarıyla gerçekleştirdim. Makam Dağı’nın şu açıdan benim için özelliği var ard arda 3 günde 3 ilde 3 zirvenin 2. zirvesi dün Gaziantep'te Sof Dağı’na zirve tırmanışı yapmıştım. Bugün Diyarbakır Makam Dağı’na zirve tırmanışımı başarıyla gerçekleştirdim, yarın da Erzincan Esence Dağı’na solo olarak tırmanış gerçekleştireceğim. Daha önceden de 3 günde 3 ilde 3 zirve, 4 günde 4 il 4 zirve ve en son olarak art arda 5 günde 5 ilde 5 zirveyi gerçekleştirmiştim. Diyarbakır 38. ilim, Makam Dağı 38. zirvem. Bir aksilik olmazsa yıl sonunda 81 ili bitirmeyi düşünüyorum. Makam Dağı kayalık bir dağ yolu, bir kısmını kayalıklara tırmanarak gerçekleştirdim. Normal bir yürüyüş yapıldığı zaman sadece ayaklar çalışır ama kayalıklardan tırmanış yapıldığı zaman tüm uzuvlar çalıştığı için vücut rahatlıyor. Çok keyif alarak tırmanışı gerçekleştirdim. Kayalık yapısı, Ergani ilçemize hakim manzarası, doğa güzellikleri muhteşem bir dağ. Ülkemizde dağcılık sporuyla ilgilenen arkadaşlara Makam Dağını görmelerini tavsiye ediyorum” dedi.

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