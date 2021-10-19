Diyarbakır Su ve Kanalizasyon (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Eğil Sarıca Mahallesinde hafriyat ve evsel atıklardan dolayı kapanan 4 kilometre uzunluğundaki kanalizasyon sisteminde çalışma yürüttü.

DİSKİ Genel Müdürlüğü, kentin en önemli su kaynağı olan Eğil ilçesinde yer altı sularının kirlenmesini önlemek için yaşanan arıza ve tespit edilen aksaklıklara müdahalede bulundu. Ekipler, Eğil ilçesi Sarıca Mahallesinde hafriyat ve evsel atıklardan dolayı kapanan kanalizasyon sistemini yeniden açarak vatandaşların mağduriyetini giderdi. 4000 metre uzunluğundaki kanalizasyon sisteminin elden geçirildiği çalışmada, 2000 metre kanalda, 2 yeni logar bırakıldı ve 40 adet logar da temizlik yapıldı. Seviyesi düşük olan 20 adet baca yükseltildi, kanalizasyon sisteminde yer alan tüm bacalar temizlendi ve bakımonarımları gerçekleştirildi. Çökme yaşanan boruların değiştirildiği çalışmada, açık olan fosseptik çukurlarının üzerleri havalandırma donatılarıyla kapatıldı ve 100 metrelik alana 200’lük karuge boru döşendi. Bakımonarım ve temizlik çalışmasında kanalizasyon içerisinde çıkarılan yaklaşık 15 ton hafriyat ve atıkta çöp depolama sahasına nakledildi. Yapılan çalışmayla 4 kilometre uzunluğunda olan Sarıca kanalizasyon sistemi yeniden aktif hale getirildi.



Mahalle sakinleri, yapılan kapsamlı çalışmalardan dolayı DİSKİ’ye teşekkür etti

DİSKİ Genel Müdürlüğü, altyapı hizmetlerinin sorunsuz şekilde çalışması için kanalizasyon sistemlerine hafriyat ve evsel atıkların atılmaması konusunda uyarılarda bulundu. DİSKİ, kent merkezi dışında ilçelere bağlı kırsal mahallelerde altyapı çalışmalarını sürdürecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.