Alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

DiyarbakırŞanlıurfa karayolunda seyir halinde olan aracın aniden alev alması sonucu sürücü duvara çarparak durdu, araç ise kullanılamaz hale geldi.

Olay, DiyarbakırŞanlıurfa karayolu Seyrantepe Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, DiyarbakırŞanlıurfa karayolu Seyrantepe Kavşağı istikametinden Tesisler Kavşağı mevkiine doğru seyir halinde olan Mehmet A. yönetimindeki 34 R 8130 plakalı Renault marka otomobilden aniden dumanlar yükseldi. Aracın motor aksamında henüz belirlenemeyen bir nedenle alevlerin yükselmesiyle otomobil duvara çarparak durdu.

Otomobil sürücüsü paniğe kapılarak aracı terk edip uzaklaşırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek yangın kontrol altına alındı.

Meydana gelen olayda herhangi bir yaralanma olmazken alev alan araç kullanılamaz hale geldi.

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