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Bakan Soylu'dan 'Hafıza Odası' sergisine tepki: Hafıza Odasında Aybüke öğretmen var mıydı?

DHA

Bakan Soylu'dan 'Hafıza Odası' sergisine tepki: Hafıza Odasında Aybüke öğretmen var mıydı?


Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da açılan 'Hafıza Odası' sergisine tepki göstererek, "Ben merak ediyorum. Hafıza odasını açanlara bakarsanız, Cumhuriyet Halk Partililer, HDP'liler yan yanalar. Bu hafıza odasında Dürümlü köyünde katledilenler, türküleriyle yüreğimizi yakan Aybüke öğretmen, bir köydeki üç aylık, altı aylık bebek var mıydı?" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki heyet, akşam saatlerinde Diyarbakır'a geldi. Bakan Soylu ve beraberindeki heyet, Kayapınar ilçesinde düzenlenen Muhtarlar Günü programına katıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı´nın okunmasıyla başladı. Bölge ve kentteki muhtarların katıldığı programda ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın görüntülü mesajı yayımlandı.
'KILIÇDAROĞLU TEHDİT ETTİ, HESAP SORACAKMIŞ, YA SENİN SORACAĞIN HESAPTAN KİM KORKAR'
Burada konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, sözlerini hatırlatarak, "Birkaç gün önce Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı tehdit etti. Hepimizi tehdit etti. Hesap soracakmış. Ya senin soracağın hesaptan kim korkar. Demirden korksak, trene binmeyiz ya. Bu millet hiçbir şeyden korkmadı bugüne kadar. 1960´ta darbe yaptılar, 1961´de bu ülkenin başbakanını astılar. O resmi bize hep gösterdiler, bizi ürkütmek ve korkutmak için. Bir daha bize itaat etmezseniz, sizin sonunuz böyle olur diye bizi ürkütmek için. Ne oldu? Millet ondan sonra yine milletin evlatlarını getirdi. 1980 darbesini yaptılar. Her tarafa mesaj verdiler. Herkesi ürkütmeye ve korkutmaya çalıştılar. Ne oldu? Onların söylediği olmadı. 28 Şubat'ı yaptılar, kimliğimize, kıyafetimize, inancımıza, değerimize, hepsine ambargo koydular. Size yeni bir bin yıl başlatıyoruz dediler. Dediler ki, siz bin yıldır bu coğrafyadasınız. Her şeyi değiştiriyoruz. Göreceksiniz diye. Bizi değiştiremediler. Bu coğrafyada değiştiremezler. Bu coğrafya görevli bir coğrafyadır. Bu millette görevlidir. Tekrar söylüyorum, bizim görevlerimiz var, dünyaya ait sorumluluklarımız var. Bu medeniyeti anlatmaya, insanlığımızı anlatmaya, insanlığını kaybedenlere insanlığını hatırlatmaya, bombalara sırtını dönenlere, insanlığını hatırlatmaya ait görevlerimiz var. Bunu hep beraber yaptık. Hep birlikte gerçekleştirmekle mükellefiz" diye konuştu.
'HAFIZA ODASINDA TÜRKÜLERİYLE YÜREĞİMİZİ YAKAN AYBÜKE ÖĞRETMEN VAR MIYDI?'
Diyarbakır'da açılan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu´nun da katıldığı 'Hafıza Odası' sergisini hatırlatarak tepki gösteren Bakan Soylu şunları söyledi:
"Bir hafıza odası açtılar. Ben merak ediyorum. Hafıza odasında açanlara bakarsanız, Cumhuriyet Halk Partililer ve HDP'liler yan yanalar. Bu hafıza odasında Dürümlü de katledilenler var mıydı? Bu hafıza odasında türküleriyle yüreğimizi yakan Aybüke öğretmen var mıydı? Bu hafıza odasında bir köydeki üç aylık, altı aylık bebek var mıydı? Neyi temizlemeye çalışıyorsunuz? Neyi temizlemek gayreti içerisindesiniz? Burada sizlere ifade etmek istiyorum: Şuradaki topluluk var ya siz her şeyi gördünüz. Darbe, anarşik, terörizmi gördünüz. Avrupa'dan, Amerika'dan parmak sallamak gördünüz. Aşağılanma gördük, hep birlikte gördük bunları. Yüzde 8 binlik gecelik faizler gördük. Akşam yattık, sabah kalktık. Beş kat fukaralaştığımızı gördük. Görmediğimiz kalmadı. Yoksulluk, fukaralık her biri görüldü. Hep beraber bir şey yapmalıyız. Siyasi düşüncelerimiz ayrı olabilir. Fikirlerimiz ayrı olabilir. Ayrı etnik kökenlere sahip olabiliriz. Ayrı şekilde dünyaya bakabiliriz. Ama hep beraber bir şey yapmalıyız. Gelecek nesillerimize, bizim gördüklerimizi bir daha göstermeyelim. Onlar bizim kadar mukavemetli olmayabilir. Onlar bizim kadar dayanıklı olmayabilir. Çocuklarımıza, gençlerimize elimize fırsatı geçirdik. Altyapısı güçlü bir Türkiye'ye bırakıyoruz. Kuvvetli bir Türkiye. Etrafındaki coğrafyanın hayran hayran izlediği bir Türkiye bırakıyoruz."
Programın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindekiler Yenişehir ilçesinde bulunan Sanat Sokağı´nı ziyaret ederek esnafla buluştu. Bakan Soylu ve beraberindekiler, burada gençlerle buluşma gerçekleştirdi.DHA-Politika Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2021-10-20 00:09:08

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