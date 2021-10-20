İşitme engelli anne ile psikiyatri hastası babanın hikayesi yürek burktu

AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun ziyaret ettiği ailenin hikayesi yürek burktu. Anne işitme engelli, baba psikiyatri hastası, ailenin 3 çocuğu da okul çağında. Aileye çeşitli konularda destek sağlayan Başkan Beyoğlu, "Bağlar’da böyle ailelere fazlasıyla rastlıyoruz. Bu ailemizin hikayesini öğrenince çok üzüldük. Ziyaretlerimizle yalnız olmadıklarını hissettirmeye çalışıyoruz” dedi.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun Mevlana Halit Mahallesi’nde ziyaret ettiği ailenin yaşam koşulları ve hayat hikayesi duygulandırdı. Anne Ş.A. işitme engelli, baba M.A. psikiyatri hastası. Eşinin sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiren işitme engelli anne, okul çağındaki 3 çocuğuyla hayat mücadelesine tutunarak ayakta kalmaya çalışıyor.

Eşi Dürdane Beyoğlu ile beraber aileye misafir olan Başkan Beyoğlu, hayat hikayesinden çok etkilendiği aileye destek sağlayarak moral verdi. Çocuklara ayrıca oyuncak dağıtarak yüzlerini güldüren Başkan Beyoğlu, Bağlar’ da etkileyici hayat hikayesi bulunan ailelerin bir hayli fazla olduğuna dikkat çekerek bu tür ziyaretlerle yalnız olmadıklarını hissettirmeyi amaçladıklarını söyledi.



“Hiç bir vatandaşımız hayat mücadelesinde yalnız değildir”

Geride kalan iki buçuk yılda ilçe genelinde vatandaşların gönlüne dokunan bir yönetim anlayışı ortaya koyduklarını belirten Başkan Beyoğlu, bu yüzden 'gönül, sosyal ve hizmet belediyeciliği' hedeflerine büyük önem verdiklerini kaydetti. Beyoğlu, ”Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği üzere bizler belediyeciliği sadece rutin hizmetlerden ibaret görmüyoruz. Bu iki buçuk yılda bir yandan uzun yılların ihmallerini gidererek halkımıza hizmet ederken, diğer yandan her bir vatandaşımızın gönlüne dokunarak derdiyle dertlenmeye çalıştık. Ziyaretlerimizde bizleri fazlasıyla etkileyen çarpıcı hikayelerle karşılaşıyoruz. Hayat mücadelesinde yalnız olmadıklarını hissettirmeye gayret ediyoruz. Bu ailemizin yaşadıkları da bizi çok etkiledi” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.