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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bağlar Belediyesi ilk Zazaca mevlidi yazan alimin adını parka verdi

İHA

Bağlar Belediyesi ilk Zazaca mevlidi yazan alimin adını parka verdi

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi, Bağcılar Mahallesinde yapımını tamamladığı çok amaçlı parka, ilk Zazaca mevlidi yazan bölgenin önde gelen alimlerinden Ahmedi Hasi’nin ismini verdi.
Bölgenin çok önemli bir kültür hazinesine sahip olduğunu belirten AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ”Seyda Ahmedi Hasi de bunlardan biridir. İlk Zazaca Mevlidi Şerif başta olmak üzere birçok esere imza atmıştır. Park projemize ismini vererek milletimiz adına vefa görevimizi yerine getirdik” dedi.

4 dilde eser yazabilen ender ilim insanlarından
Bağlar Belediyesi, Bağcılar Mahallesinde 16 bin metrekarelik alanda inşa ettiği ve çalışmalarını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunduğu park projesine bölgenin tanınmış alimlerinden ve kültür insanlarından Ahmedi Hasi’nin ismini verdi. Diyarbakır’ın Lice ilçesine bağlı Savat köyünde 1867 yılında dünyaya gelen, hem Osmanlı hem cumhuriyet dönemini yaşayan Hasi’nin ismini ilk kez bir esere verilmesi bölgedeki ilim dünyasında memnuniyetle karşılandı. Türkçe, Arapça, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 4 dilde eser yazan ve 1951 yılında yine doğduğu köyde vefat eden Ahmedi Hasi’nin isminin hemşehrisi olan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun önerisiyle bu projeye verildiği kaydedildi.

“Milletimizin özü bu değerlerimizdir”
İlk Zazaca Mevlidi Şerif’i yazan alim olan Ahmedi Hasi’nin ilim dünyasına çok önemli eserler kazandırdığını belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, bu kararla bu değerli ismin yaşatılmasını ve yeni nesiller tarafından bilinmesini istediklerini söyledi. Daha önce bir çok projeye anlamlı isimler verdiklerini belirten Beyoğlu, ”Ek hizmet binamıza iki yıl önce Bağlar’da şehit olan polis memuru Atakan Arslan’ın ismini verdik. Kendi imkanlarımızla hayata geçirdiğimiz bir çok sosyal ve kültürel içerikli projeye Selahaddin Eyyubi, Ahmedi Hani, Ahmed Arif, Celal Güzelses gibi tarihimizde önemli izler bırakmış ilim, bilim ve devlet adamlarının ismini vererek bu değerli isimleri yaşatmayı uygun gördük. Bir ilmi esere imza atan, bölgemizin önemli ilmi değerlerinden olan Seyda Ahmed Hasi’nin ismini de bu güzel park projemizde yaşatacağız. Milletimizin özünü yansıtan işte bu ulvi değerlerimizdir. Biz onların hatıralarını yaşatmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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