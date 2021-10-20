Diyarbakır'daki narkoterör operasyonunda 15 tutuklama

Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte düzenlenen narkoterör operasyonda, 33 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 15´i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı'nca terörün finansmanının önlenmesine yönelik alınan istihbari bilgiler doğrultusunda, Diyarbakır merkez ve Lice, Hazro ile Kocaköy ilçelerinde belirlenen adreslere 8 Ekim'de eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 33 şüpheli, gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 18 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Şeyhmus ÇAKAN
2021-10-20 14:51:28
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