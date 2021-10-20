Bakan Soylu, Ampute Futbol Türkiye Kupası maçında başlama vuruşunu yaptı



Emrah KIZIL-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,(DHA)-İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, dün başlayan Ampute Futbol 2021 Türkiye Kupası müsabakalarının oynandığı Diyarbakır'da, iki takım arasındaki maçın başlama vuruşunu yaptı.

Diyarbakır'a dün gelen ve bir dizi ziyaretlerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sabah HDP önünde evlat nöbetini sürdüren ailelerle kahvaltıda bir araya geldikten sonra AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Soylu, daha sonra beraberinde Vali Münir Karaloğlu ve AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal ile birlikte Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF), Valilik ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Ampute Futbol 2021 Türkiye Kupası müsabakalarının yapıldığı Seyrantepe Spor Kompleksi´ne geçti. Futbolcu, antrenör ve seyircilerle bir araya gelen Bakan Soylu, sahada bir süre ayağında ve kafasında top sektirdi. Futbolcularla hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Soylu ve beraberindekiler, maçı izlemeye gelenlere futbol topu hediye etti. Bakan Soylu, daha sonra İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Genç ve Spor Kulübü ile Şanlıurfa Eyyübiye Belediyesi Ampute Futbol Takımı arasında oynanan maçın başlama vuruşunu yaptı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu´nun müsabakaların yapıldığı sahaya gelmesi

Futbolcu ve hakemlerle başarılar dilemesi

Taraftarları selamlaması

Taraftarlara top dağıtması

İstiklal Marşı´nın okunması

Bakan Soylu´nun top sektirmesi

Başlama vuruşunu yapması

Müsabakadan detay

Genel ve detayDHA-Spor Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL, Serdar SUNAR

2021-10-20 16:33:48



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