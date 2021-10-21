5 kapkaççı, kameralardan tespit edilip yakalandı



Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da farklı tarihlerde kapkaç yapan 2'si çocuk, 5 şüpheli, 120 saatlik kamera görüntülerinden tespit edilip, sivil polisler tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, motosikletli ve yaya olarak Bağlar ile Kayapınar ilçelerinde farklı tarihlerde kapkaç yöntemiyle hırsızlık yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Mağdurların ifadelerinden yola çıkan ekipler, 45 Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS), 57 iş yeri ve 32 siteye ait toplamda 120 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Ekipler, yapılan çalışma sonucu şüphelilerin G.B, Ş.O., C.Ç ile yaşları küçük H.K. ile A.F. olduğunu saptadı.

Olayların gerçekleştiği bölgede sivil olarak önlem alan polis ekipleri, bu sırada kapkaç yapmak için bölgeye gelen şüphelileri yakalayıp gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden H.K., G.B. ve A.F. tutuklandı, Ş.O. ve C.Ç. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2021-10-21 12:46:36



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.