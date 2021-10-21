Lice kanalizasyon şebekesinin yüzde 30’u tamamlandı

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde uzun yıllar alt yapı ve içme suyu sorununu çözecek projesinde kanalizasyon hattının yüzde 30’u tamamlandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü ile İller Bankası tarafından ortaklaşa yürütülen Lice İçme Suyu ve Kanalizasyon Projesinde çalışmalar devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, proje tamamlandığında ilçenin 2050’ye kadar alt yapı ve içme suyu sorununu yaşamayacağını belirtti. İlçenin isale hatlarının 1965’de, kanalizasyon hatlarının 1975 yılında yapıldığını belirten Tutşi, "Eski isale ve kanalizasyon hatları ihtiyaca cevap vermiyor. Yeni yapılacak hatlarla ilçenin büyük oranda sorunları çözülecek" dedi.



Proje 2023 yılında tamamlanacak

Yaklaşık 64 milyon 500 bin liraya mal olacak projeyle 43 kilometre kanalizasyon hattı, 41 kilometre içme suyu ve 15 kilometre isale hattı yapılacağını kaydeden Tutşi, kanalizasyon yapım işlerinin yüzde 30’unun tamamlandığını aktardı. 10 kilometre uzunluğunda olan Tuzla isale hattında son teknoloji, modern 200’lük döktil borular kullanılacağını vurgulayan Tutşi, proje kapsamında ilçede 700 ve 500 metreküp kapasiteye sahip 2 su deposunun yapılacağını kaydetti.

Projenin 2023 yılında tamamlanmasının beklendiği kaydedildi.

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