25 yıl hapisle aranan hükümlü, jandarma operasyonuyla yakalandı 

Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR´da, `tasarlayarak öldürme´ suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 15 yıldır aranan M.M., jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.
Ergani ilçesinde 2006 yılında `tasarlayarak öldürme´ suçunu işleyen M.M. için jandarma ekiplerince çalışma yapıldı. Ekipler, M.M.´nin ilçede Adnan Menderes Mahallesi´ndeki evde olduğunu tespit etti. Güvenlik önlemleri alan ekipler, hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 15 yıldır firari olan M.M. için eve operasyon düzenledi. Jandarma karakoluna götürülen M.M., işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK
2021-10-22 10:13:24
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