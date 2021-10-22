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Diyarbakır'da Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılan su şebekesi bulundu

DHA

Diyarbakır'da Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılan su şebekesi bulundu


Şeyhmus ÇAKAN/DİYARBAKIR, (DHA)UNESCO tarafından 2015 yılında 'Dünya Mirası' olarak tescillenen Diyarbakır'ın tarihi Surları'nda yürütülen restorasyon çalışmalarında, Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılan ve 1930'a kadar halkın su ihtiyacını karşılayan, su dağıtım sistemi bulundu. Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Koç, "Şu an 1 ana hat, 3 tali hattan oluşan 50 metre uzunluğundaki su dağıtım tesisatının kısımlarını tespit ettik" dedi.
Diyarbakır´ın tarihi Sur ilçesinde, UNESCO tarafından 2015'te Dünya Mirası olarak tescillenen Diyarbakır Surları'nın restorasyonu sürüyor. Çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın oluşturduğu Bilim Komisyonu ve uzmanlardan oluşan Danışma Kurulu'nca kontrol ediliyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan ihaleyle, 3.etap restorasyon çalışmaları kapsamında yer alan 1-2-5-7 ve 8 No'lu burçlar ve ara sur duvarlarındaki restorasyon çalışmaları devam ediyor.  
'DİYARBAKIR´IN SU İHTİYACINI KARŞILAYAN SU ŞEBEKESİNE RASTLANDI'
Surlardaki 7 ve 8 No'lu burçların zemin katlarının tespiti ve drenaj sisteminin gerçekleştirilmesine yönelik kazıda, Kanuni Sultan Süleyman tarafından halkın su ihtiyacının karşılanması için 1543'te yaptırılan ve 1930 yılına kadar kentin ihtiyacını karşılayan su şebekesine rastlandı. Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Koç, surlardaki restorasyon çalışmalarının alanında uzman teknik elamanlar ve arkeologlar denetiminde devam ettiğini söyledi. Kazıda tespit ettikleri su şebekesine değinen Koç, "Kazıda, Kanuni Sultan Süleyman döneminde kentin 14 kilometre uzağında bulunan Gözeli'den Hamravat suyunun su kemerleriyle getirildiği su şebekesine ilişkin verilere ulaştık. Şu an 1 ana hat, 3 tali hattan oluşan 50 metre uzunluğundaki su dağıtım tesisatının kısımlarını tespit ettik" dedi.
Tesisatın, zeminden yaklaşık 2 ile 3 metre derinlikte tespit edildiğini aktaran Koç, ana hat künklerinin 33 santimetre, diğer 3 hattın da 14 ile 19 santimetre çapındaki künklerden oluşan tali hatlar olduğunu ifade ederek, "Su şebekesi Osmanlı döneminde Kanuni Sultan Süleyman'ın Diyarbakır'a gelişi ile halkın susuzluk talepleri doğrultusunda yapılmış bir çalışmanın ürünü. Kanuni Sultan Süleyman, Irak seferleri sırasında 4 defa Diyarbakır'a gelmiştir. Bu seferler sırasında kentte uzun süre konakladığı yazılı kaynaklarda mevcut. Diyarbakır halkının susuzluk sorununu çözmek üzere 1543'te Gözeli'den Hamravat suyunu halk arasında 'kantara' diye adlandırılan su kemerleriyle şehre kadar getirmiştir" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır / Sur Şeyhmus ÇAKAN
2021-10-22 18:28:53

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