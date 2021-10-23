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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uzmanlardan cilt koruyucu bakım önerileri

İHA

Uzmanlardan cilt koruyucu bakım önerileri

Cilt bakımının insanlar için çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten uzmanlar, bazen bunun için fırsat bulamayanların cilt bakımını ihmal ettiğini dile getirdi. Marmara Klinik Güzellik Uzman Estetisyeni Hira Dalmış, “Bakımsız bir ciltte zaman geçtikte sorun çıkarmaya başlar. Korunmadığı zaman, daha hızlı bir şekilde yaşlanma gösterir. Bunun içinde cilt koruyucu bakım önerilerini bilmekte fayda vardır” dedi.
Uzman Estetisyen Hira Dalmış cildin nasıl koruması gerektiği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Cildin hem kadınlar hem de erkekler tarafından korunması, her yaşta cilde gereken özenin verilmesi gerektiği hakkında bilgiler veren Dalmış, “Cilt gün içinde birçok faktöre bağlı olarak, kirlenir ve yıpranır. Temizlik yapıldığı zaman, çıkan kirden nasıl bir çevre faktörü olduğu anlaşılır. Aynı zamanda cildi en çok korumak gereken şeylerin başında, güneş gelir. Güneşin zararlı etkilerinden dolayı, kırışıklık ve lekeler oluşabilir. Rutin bir cilt koruyucu bakım ile cildinizin zarar görmesini engelleyebilirsiniz. ilk sırada cilt temizliğinin yapılması gerekir, kirli bir cildin her zaman, daha fazla zarar görmeye müsaittir. Her sabah ve akşam olmak üzere, cildin uygun bir temizleme ürünü ile yıkanması gerekir” dedi.

“Cilt her zaman içten beslenmeli ve bol su tüketilmeli”
Cildi korumak için, günlük bir cilt bakımı rutini oluşturulması gerektiğini ifade eden Dalmış, “Bunun başında cilt temizleme ürünleri gelir. Uygun bir cilt temizleme ürünü ile yıkandıktan sonra, yine cilt tipine uygun bir tonik kullanılarak, kalıntılardan arınmalıdır. Ardından uygun bir nemlendirici kullanılmalı, en son ise dışarı çıkmadan mutlaka güneş koruyucu sürülmesi gerekir ve göz bakım kremi kullanmamayı da ihmal etmemek gerekir. Tüm bu bakımlar yapıldıktan sonra, makyaj yapılabilir. Uyumadan önce de mutlaka makyajın temizlenip, nemlendirici kullanarak uyumak gerekir. Bu şekilde düzenli bakım yaparak, cildi her türlü zarardan korumak mümkündür. Beslenme ve su içme de önemlidir. Cilt her zaman içten beslenmeli ve bol su tüketerek, nemli kalması sağlanmalıdır” diye konuştu.

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