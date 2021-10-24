Evlat nöbetindeki aile sayısı 237'ye yükseldi



Emrah Kızıl-Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen ailelerin evlat nöbeti, 783'üncü güne girdi. 1993 yılında Kars'ın Digor ilçesinde tarlada çalışırken kaçırılan ağabeyi İbrahim için gelen Cafer Yürüklü ile aile sayısı 237'ye yükseldi. Ağabeyine seslenen Yürüklü, teslim olması çağrısında bulundu.

Diyarbakır'da oğlu Mehmet Akar'ın terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını düşünerek HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan Hacire Akar'ın evladına kavuşması, diğer aileler için de umut oldu. Hacire Akar'ın da çağrısıyla çocuklarını bulmak isteyen aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 1993 yılında 13 yaşındayken Kars'ın Digor ilçesinde tarlada çalışırken kaçırılan ağabeyi İbrahim için gelen Cafer Yürüklü ile aile sayısı 237'ye yükselirken, 783 gündür süren evlat nöbetinde Hacire Akar ile birlikte çocuklarına kavuşan aile sayısı da 32 oldu.

'ANNESİ DE BABASI DA YAŞIYOR, GELSİN ONLARI SEVİNDİRSİN'

Cafer Yürüklü, anne ve babasının sağ olduğunu, özellikle annesinin oğlunu çok özlediğini belirterek, "Tarlada çalışırken kaçırıldı. Akşam haber alamadık. Ondan sonra duyduk ki dağa kaçırılmış. Ağabeyim gelene kadar da buradayım. Kars'a geri dönmem. Hiç haber alamadık. Geri dönmesini istiyoruz. Anne ve babamız da yaşıyor. Yollarını gözlüyorlar. Gelsin onları bir sevindirsin. Annesi onun gelmesini çok istiyor" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL, Nurettin FİDANCAN

2021-10-24 16:07:23



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