Vali Karaloğlu öncü oldu, Lav Yolu’nda doğaseverleri buluşturdu

Diyarbakır’ın Çınar ilçesine bağlı Ovabağ Mahallesi'nde Karacadağ “Lav Yolu” bisiklet turu ve doğa yürüyüşü yapıldı.

Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Karacadağ’da bisiklet turu ve doğa yürüyüşü, “Lav Yolu” renkli görüntülere sahne oldu. Karacadağ’ın jeoparklar ağına dahil edilmesi için UNESCO’ya yapılan müracaatın ardından bölgenin bilinirliğinin artırılması amacıyla bisiklet turu ve “Lav Yolu” doğa yürüyüşü yapıldı. Çınar’a bağlı Ovabağ Mahallesi'nden startı verilen 10 kilometrelik parkurda Türkiye’nin farklı illerden ve yoğunlukla Diyarbakır, Şanlıurfa ile Mardin’den gelen bisikletçiler Dişlibaşak Mahallesini geçerek Şimşek mezrasındaki “Lav Yolu”na kadar pedallarını Karacadağ için çevirdi. 500 sporseverin katıldığı programda, bisikletlerinin zillerini çalarak ilerleyen katılımcılara, vatandaşlar da el sallayarak destek verdi. Çocukların da yer aldığı etkinlikte Karacadağ bisikletlilerle renklendi. Bisiklet turunun ardından Karacadağ'ın en son lavın püskürttüğü yer olduğu değerlendirilen yüzeyde lav akışına ait akıntı kırışıklıkları, lav dilleri, altında oluşan lav tünelleri ve eşsiz güzellikteki mağaraların bulunduğu alanda doğa yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşe Vali Münir Karaloğlu ve eşi Sevim Karaloğlu da katıldı.



"Bölgeyi daha çok insan ziyaret edecek"

Vali Karaloğlu, Köprü Mağarası içinde yaptığı açıklamada; Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin’in Mezopotamya'nın altın üçgeni denilen bölgede Karacadağ’ın eteklerinde kurulduğunu söyledi. Karacadağ’ın jeoparklar ağına dahil edilmesi için UNESCO’ya yapılan müracaat sürecini anlatan Karaloğlu, Karacadağ’ın UNESCO tarafından kabul edilen listeye eklendiğinde bölgeyi daha çok insanın ziyaret edeceğini belirtti.

Son dönemde Mezopotamya markası olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve GAP idaresi eliyle büyük bir çabanın olduğuna dikkati çeken Karaloğlu, 9 ilin içinde olduğu Mezopotamya bölgesini yeniden konumlandırmak ve yeniden markalaştırma konusunda gayretleri olduğunu ifade etti.



"Amacımız değerlerimizi tanıtmak"

Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin olarak 3 kentin ortak etkinlikleri kapsamında bisiklet turu ve “Lav Yolu” programını düzenlediklerini aktaran Karaloğlu, “Bütün amacımız Diyarbakır'da artık kültürel değerlerimiz, tarihsel değerlerimiz, doğal değerlerimiz, daha çok bilinsin, insanımız bu değerlerimizden daha çok istifade etsin ve insanlar, dünya, bu değerlerimizi görme noktasında bölgeye, şehrimize daha çok seyahat etsin. Bu yolda inşallah çalışmalarımız devam edecek” dedi.



"Huzur ortamını sonsuza kadar yaşatalım"

Diyarbakır’ın her geçen gün daha iyi noktaya geldiğini vurgulayan Vali Karaloğlu, Diyarbakır'da hep mutluluk, sevgi, spor, kültür, sanat olmasını istediğini kaydetti. Karaloğlu, “Artık, Diyarbakır'da bizi üzecek olaylar yaşansın istemiyoruz. Bütün gayretimiz bu. İnşallah yakalamış olduğumuz bu huzur ortamını, mutluluk ortamını Diyarbakır halkıyla beraber sonsuza kadar yaşatalım diye gayretimiz var. Doğa turları başlayınca turizm potansiyeli artacak. Bölge halkının özellikle kırsal turizm dediğimiz kırsalda yaşayan vatandaşımızın da turizmden pay almaya gelir almaya başlayacağını hep birlikte görmüş olacağız. Bütün Türkiye’ye, dünyaya 'Kerem ke' diyoruz” diye konuştu.

Program, Vali Karaloğlu’nun katılımcı bazı çocuklara bisiklet hediye etmesiyle sona erdi.

Etkinliğe Çınar Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları ve vatandaşlar katıldı.

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