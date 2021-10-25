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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DİSKİ kışa hazır

İHA

DİSKİ kışa hazır

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, yaklaşan kış ayları öncesinde Diyarbakırlıların altyapı konusunda herhangi bir sorun yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.
DİSKİ Genel Müdürlüğü, yaklaşan kış öncesi Yenişehir, Bağlar, Sur ve Kayapınar ilçelerinde altyapı konusunda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için çalışmalarına hız verdi. 1 milyon 447 bin 157 metre şebeke ağında çalışma yürütülüyor. Atıksu Kontrol ve Ruhsat Denetim Daire Başkanlığı, merkez 4 ilçede 1 milyon 118 bin 210 metre kanalizasyon ve 328 bin 947 metre yağmur suyu olmak üzere toplam 1 milyon 447 bin 157 metre şebeke ağını kış ayları öncesi 71 personelle elden geçiriyor.

Kış çalışmaları Temmuz’da başladı
Ekipler, kış mevsiminde il genelinde meydana gelecek yağışlarda faal durumda bulunan atıksu ve yağmursuyu şebeke hatlarında herhangi bir sorun meydana gelmemesi için Temmuz itibariyle çalışmalara başladı.
Çalışmaların devam ettiği kış hazırlıkları kapsamında ekipler, Yenişehir Ofis Yeraltı Geçidi ve Yenigün Sokak’ta yağmur suyu toplama havuzu ve menfezinin temizliğini gerçekleştirdi.

Temizlik El Ekipleri işbaşında
18 personelden oluşan temizlik el ekipleri, her gün kentin farklı noktalarında bulunan yağmursuyu ızgara temizliklerini aralıksız şekilde sürdürüyor. Ekipler, günlük ortalama 70 adet yağmursuyu ızgarasını elden geçiriyor.
Kanalizasyon şebekelerinde temizlik çalışmaları sürüyor. Atıksu Kontrol ve Ruhsat Denetim Daire Başkanlığı, kış aylarında oluşan yağışlara hazırlık kapsamında yağmursuyu şebekesi dışında kanalizasyon şebekesinde olası yoğunluk ve sorunların önüne geçebilmek adına temizlik çalışmalarına devam ediyor.
DİSKİ, kanalizasyon şebekelerinde günlük ortalama 45 adet bacanın temizliğini gerçekleştiriyor. Ekipler, ayrıca 5 adet kombine tipi vidanjörle günlük 2 bin 500 metre kanalizasyon şebeke boru içi hat temizliği yapıyor.
Çalışmaları denetleyen DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, kış hazırlıklarına yaz itibariyle 33 personelle başladıklarını söyledi. Diyarbakırlıların sorunsuz bir kış geçirmesi için çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Tutşi, kışa hazırlık kapsamında özellikle sorun teşkil edebilecek alanlar üzerinde yoğunlaştıklarını vurguladı. Tutşi, "Kentin daha modern ve konforlu bir hale gelmesi için vatandaşlardan beklentimiz cadde ve sokaklarda yer alan yağmur suyu ızgaraları ile kanalizasyon sistemlerine evsel atık atmamaları. Özellikle yağmur suyu ızgaralarına atılan poşet türü atıklar, suyun doğal akışını engelliyor ve kış aylarında oluşan yağışlar tıkanmalara sebep oluyor. Atıkları, yağmur suyu ve kanalizasyon sistemlerinden arındırmak DİSKİ, için maliyet oluşturuyor. Önlenebilir tıkanıklardan kaynaklı bu maliyetleri kentte daha iyi hizmet sunmak için harcamak istiyoruz” dedi.

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