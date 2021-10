Diyarbakır’da gıda denetim seferberliği başladı Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar: "Halkımızı insan sağlığıyla oynayan gıda teröristlerine karşı korumak öncelikli görevimizdir" “Her vatandaşımızın birer denetçi olduğunu hatırlatmak isteriz”

Gıda Denetimi seferberliği kapsamında tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır’da da gıda üretim firmaları ve bunu pazarlayan market ile işletmelere yönelik denetim yapılırken denetimler öncesi açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atlar, “Gıda tedariğinin tüm dünya açısından öneminin daha iyi anlaşıldığı bugünlerde özellikle sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşımın temeli gıda üretim yerlerinin kontrol ve denetimidir. Denetimin ilk hedefi cezalandırmak değildir. İşletmeyi asgari üretim gerekliliklerine ulaştırmak ilk hedeftir. Tüm vatandaşlarımızın karşılaştıkları olumsuzluklar ile ilgili olarak Alo 174 gıda hattına ulaşabileceklerini ve her vatandaşımızın da birer denetçi olduğunu hatırlatmak isteriz” dedi.



Gıda Denetimi seferberliği kapsamında tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır’da da gıda üretim firmaları ve bunu pazarlayan market ile işletmelere yönelik denetim yapıldı. Kent genelinde 2528 Ekim tarihleri arasında yapılacak olan denetimlere ilişkin Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atlar açıklamalarda bulundu. Gıda tedariğinin tüm dünya açısından öneminin daha iyi anlaşıldığı bugünlerde özellikle sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşımın temeli gıda üretim yerlerinin kontrol ve denetim olduğunu ifade eden Atalar, “Halkımızı gıdada taklit tağşiş yapanlara, kalitesiz gıda üreterek insan sağlığıyla oynayan gıda teröristlerine karşı korumak öncelikli görevimizdir. Bugünden itibaren de tüm yurtta ve tüm kontrol görevlileri ile bakanlığımız tarafından gıda denetimi seferberliği başlatılmış olup, eş zamanlı olarak 81 ilde yürütülecek seferberlik kapsamında öncelikli olarak gıda üretim yerleri olmak üzere gıda satış ve toplu tüketim yerleri denetime tabi tutulacaktır. Bu kapsamda il müdürlüğümüzde bulunan tüm araçlarla, yetkili 110 gıda kontrol görevlisi veteriner hekimler, gıda mühendisleri, ziraat mühendisleri tarafından fırınları, et işleme tesisleri, süt işleme tesisleri, yemek fabrikaları başta olmak üzere, lokanta, restoran, fastfood, bakkal ve marketler, titizlikle denetlenecektir” diye konuştu.



“Denetimin ilk hedefi cezalandırmak değildir”

Gıda denetiminde önceliğin işletme sahiplerinin bilinçlendirilmesi olduğunu belirten Atalar, “Gıda denetiminde önceliğimiz işletme sahiplerinin bilinçlendirilmesidir. Bu amaçla ziyaret edilen tüm işletme sahipleri ve çalışanlarına gıdanın temeli olan hijyeni anlatılır. Gıda mevzuatı açısından işletmenin üretim şekline göre riskler ve uyulması gereken kurallar aktarılır. Gıda denetimlerinin öncelikli amacı ilimizdeki tüm gıda işletmelerini kaliteli ve sağlıklı hizmet sunan işletmelere dönüştürmektir. Denetimin ilk hedefi cezalandırmak değildir. İşletmeyi asgari üretim gerekliliklerine ulaştırmak ilk hedeftir. İnsan sağlığını riske attığı tespit edilen işletmelere idari yaptırım uygulanır” şeklinde konuştu.



“Gıda denetim süreci ile ilgili en büyük yardımcımız bilinçli tüketicilerdir”

Bugüne kadar 15 bin 430 denetim gerçekleştirdiklerini belirten Atalar, yaklaşık 800 bin liralık idari para cezası uygulandığını kaydetti. Atalar, “Sayıları 10 bin 547 adet olan gıda üretim ve toplu tüketim iş yeri, gıda ile temas eden madde üreten iş yeri, gıda ve yem satış yerlerine yıl boyunca devam eden risk esaslı denetimlerin yanı sıra, Valiliğimizin de talimatları doğrultusunda belirlenen etkin denetim hedeflerine ulaşmak için tüm gıda kontrol görevlileri ile ara vermeden denetimler gerçekleştirmektedir. Gerçekleştirilen bu denetimlerde bugün itibariyle 15 bin 430 adet denetim gerçekleştirilmiş, uygunsuzluk tespit edilen işletmelere yaklaşık 800 bin liralık idari para cezası uygulanmıştır. Halkımızın sağlıklı gıdaya ulaşmasını temin etmek için yıl boyunca aralıksız gıda denetimlerimiz devam etmektedir. Gıda denetim süreci ile ilgili en büyük yardımcımız bilinçli tüketicilerdir. Tüm vatandaşlarımızın karşılaştıkları olumsuzluklar ile ilgili olarak Alo 174 gıda hattına ulaşabileceklerini ve her vatandaşımızın da birer denetçi olduğunu hatırlatmak isteriz. Sağlıklı gıdalar ile büyüyen sağlıklı nesillerden oluşan bir gelecek için hep beraber sürekli denetimdeyiz” dedi.



Denetimler 3 gün sürecek

Yapılan konuşmaların ardından Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atlar’ın öncülüğünde aralarından il müdür yardımcısı ve gıda ile yem şube müdürlerinin de bulunduğu gıda denetim ekipleri et işleme tesisleri, süt işleme tesisleri, yemek fabrikaları başta olmak üzere, lokanta, restoran, fastfood, bakkal ve marketleri titizlikle denetledi. Denetimlerin 2528 Ekim tarihleri arasında aralıksız bir şekilde süreceği öğrenildi.

